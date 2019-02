Udrea pune umărul la denigrarea lui Kovesi. "A primit cadouri de tip bijuterii"

"Bun venit în clubul penalilor", i-a urat Udrea lui Kovesi

Fostul ministru Elena Udrea, proaspăt eliberată în Costa Rica după decizia CCR de invalidare a completurilor de cinci judecători, sare în susținerea fugarului Sebastian Ghiță cu noi acuzații la adresa Laurei Codruța Kovesi.

Elena Udrea a declarat telefonic joi seară, la un post TV, că a făcut un autodenunț la DNA că i-ar fi dat mai multe cadouri Codruței Kovesi. Udrea nu a detaliat însă despre ce cadouri e vorba, dacă a fost vorba de mită sau nu.

"Acum 4 ani, am depus un denunț oficial împotriva lui Kovesi la DNA, pentru că nu aveam unde în altă parte, în care am descris nu doar faptele de abuzuri pe care le comitea, dar și pe cele de corupție. Ea primea cadouri de la politicieni și oameni de afaceri. Am descris aceste fapte. Erau cadouri de tip bijuterii. Kovesi are ocazia să spună cine îi indica țintele și cum le fixa. Poate să spună dacă aceste ținte erau fixate în ședine cu SRI așa cum ne povestea un fost colonel din SRI ne povestea. Că erau ședințe cu Kovesi și Coldea în care spuneau: peste o lună facem dosar lui -X-. Restul țintelor erau fixate în acest grup.", a declarat Elena Udrea potrivit Hotnews.ro.

Udrea spune despre Kovesi ca avea o susținere foarte puternică din partea lui Traian Băsescu, "care a susținut-o și a crezut în ea, până în momentul în care a văzut ce abuzuri face", dar că Traian Băsescu nu a avut nicio legătură cu numirea ei, iar fostul președinte nu a știut că ea s-a implicat singură în numirea ei alături de Coldea, Ghiță și Ponta.