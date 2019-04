UDMR nu va vota restructurarea guvernului. Kelemen: Vom lăsa coaliția să arate că are majoritate

Kelemen Hunor anunță că UDMR nu va vota în Parlament o eventuală restructurare a Guvernului Dăncilă.

Argumentul că facem restructurarea Guvernului doar ca să ocolim președintele nu stă în picioare, declară la RFI Romania liderul UDMR, Kelemen Hunor. El crede că nu este cazul ca Uniunea să voteze un Cabinet restructurat.

Kelemen Hunor spune că ”o restructurare, dacă cei care guvernează consideră că ar fi în beneficiul actului de guvernare, se poate face, au făcut și alții, am făcut și noi, nu ar fi asta o problemă (...). Premierul ar trebui să decidă dacă restructurează sau nu Guvernul, dacă are argumente, se poate face, nu ar fi asta o problemă. Să ocolești prin restructurare și printr-un vot în Parlament președintele, din punctul meu de vedere nu se poate și oricum nu se va întâmpla, pentru că președintele semnează decretele de numire a miniștrilor individual, nu semnează lista și dacă el semnează hai să spunem din 27 de miniștri 26 și la unul spune că nu pot să semnez (...), nu se va întâmpla nimic, te duci la CCR, este un conflict constituțional și va decide CCR. Această posibilitate încă nu a fost încercată niciodată în România. Eu nu cred că poți să ocolești președintele, dacă președintele are o convingere fermă față de o anumită persoană. Deci din punctul meu de vedere, nu stă în picioare acest argument, că facem restructurarea doar să ocolim președintele”.

Întrebat ce va face UDMR, dacă se va ajunge la o restructurare a Guvernului în Parlament, liderul Uniunii a răspuns: ”Va lăsa coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate”.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat zilele trecute că actuala Coaliţie are în vedere o restructurare a Guvernului în Parlament prin care "să evite" eventuale "piedici" puse de şeful statului în numirea unor miniştri.

"Vedem ce urmează în continuare. (...) Avem în vedere această posibilitate de a face o restructurare a guvernului care să îi permită premierului o mişcare mai amplă şi care să evite piedicile pe care ar putea să le pună preşedintele", a spus Tăriceanu miercuri la Antena 3.

El a explicat însă că, spre deosebire de numire, revocarea unui ministru nu poate fi "contracarată" de preşedinte.