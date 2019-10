UDMR se opune unor miniștri din Guvernul Orban. Ce le promite premierul desemnat

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că are obiecţii în legătură cu unii miniştri propuşi în Guvernul Orban, făcând referire la Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, şi la Nicolae Ciucă - propus la Apărare.

UDMR nu susține numirea lui Bogdan Aurescu în funcția de ministru de Externe, deoarece "un om din școala lui Năstase nu înseamnă o prea mare înțelegere a ceea ce are nevoie România astăzi", iar o altă nemulțumire vizează numirea lui Nicolae Ciucă la Ministerul Apărării, a declarat Kelemen Hunor.

În replică, premierul desemnat, Ludovic Orban, a spus că Bogdan Aurescu are o experiență vastă în domeniu și că liniile de politică externă din programul de guvernare propus de PNL "nu oferă motive de îngrijorare pentru UDMR".

"Cresc în continuare aceste obiecţii. I-am spus şi domnului Ludovic Orban că să aduci într-un Guvern liberal un om din şcoala lui Năstase nu înseamnă o prea mare înţelegere a ceea ce are nevoie România astăzi, dar este treaba lor, nu este treaba noastră. Eu voi fi mâine în campanie, deci nu pot vota nici 'pentru', nici 'împotriva' domnului Aurescu, dar în Comisia de politică externă probabil la audieri va da toate răspunsurile la toate întrebările, dar, din punctul meu de vedere, este o greşeală. PNL are foarte mulţi oameni din PNL sau apropiaţi acestei forţe de centru-dreapta, putea să aducă un om la fel de bun diplomat, dar un om cu vederi mult mai deschise şi mult mai apropiate de politicile pe care trebuie să le promoveze un Guvern de centru-dreapta. (...) Legat de domnul Ciucă, nu poţi să promovezi un general activ într-o funcţie de ministru. Atunci ce credibilitate mai ai când respingi pe un magistrat la fel de activ? Dacă va trece domnul Ciucă până mâine în rezervă este o altă discuţie, dar nu se obişnuieşte să pui un militar activ într-o astfel de funcţie. În rest nu am nimic de reproşat domnului Ciucă, dar m-am referit la o chestiune de principiu", a spus Kelemen Hunor, după întâlnirea cu preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban.

El a susţinut că există anumite temeri legate şi de alţi miniştri propuşi.

Întrebat dacă se aşteaptă la un vot negativ în comisiile de specialitate la audierile miniştrilor, Kelemen Hunor a precizat că fiecare votează cum doreşte.

Ce prevede acordul semnat între UDMR şi PNL

Protocolul semnat între UDMR şi PNL conţine 11 puncte. Printre condiţiile impuse de maghiari se numără înaintarea Parlamentului de către Guvernul Orban a proiectului Legii bugetului de stat, până pe 15 decembrie. Totodată, UDMR vrea consultări săptămânare cu PNL.

Acordul semnat între UDMR şi PNL pentru învestirea Guvernului Orban prevede că "UDMR va sprijini formarea executivului propus de către prim-ministrul desemnat Ludovic Orban şi, în cazul primirii votului de încredere din partea Parlamentului, proiectele legislative propuse din acest executiv. Ministerele iniţiatoare de acte normative vor consulta grupurile parlamentare ale părţilor semnatare pentru a obţine sprijinul parlamentar necesar pentru proiectele legislative, inclusiv cel referitor la bugetul de stat....Guvernul României va elabora şi înainta Parlamentului spre adoptare proiectul Legii bugetului de stat, până pe 15 decembrie 2019".

Guvernul Orban promite în fașa UDMR că modificarea legislaţiei electorale poate avea loc "doar pe calea dezbaterilor parlamentare" și că viitorul executiv nu va emite OUG şi nu îşi va angaja răspunderea în faţa Parlamentului pe acest domeniu.