UDMR a făcut anunţul oficial. Cum va vota mâine, la învestirea Guvernului Grindeanu

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, la Parlament ca parlamentarii formatiunii pe care o conduce au decis in unanimitate sa voteze, in cadrul plenului reunit de miercuri, programului de guvernare al PSD si cabinetul condus de Sorin Grindeanu, potrivit news.ro.

"Dupa o analiza a programului de guvernare am dat un vot in unanimitate si am spus ca, avand un protocol de colaborare parlamentara cu coalitia de guvernare PSD-ALDE, maine (miercuri n.r.) vom vota programul de guvernare, vom vota guvernul condus de Sorin Grindeanu", a precizat Kelemen Hunor.

El a tinut sa precizeze ca UDMR nu a dat "un cec in alb" PSD prin sustinerea guvernului Grindeanu. "Acest lucru nu inseamna ca vom fi de acord cu toate proiectele guvernamentale pe parcursul lunilor care urmeaza.

Noi vrem sa dam o perspectiva colaborarii parlamentare prin discutii saptamanale si discutii punctuale in ceea ce priveste fiecare initiativa guvernamentala. Deci nu este un cec in alb in acest moment, dar este pentru a porni pe acest drum, este un vot de incredere (¬)", a completat presedintele UDMR. Kelemen Hunor a mai spus ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu PSD, s-a discutat si despre denumirea Ministerului Culturii.