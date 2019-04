Țucudean e sincer: „Am avut probleme cu inima!”

George Țucudean este gata să revină pe teren după problemele pe care le-a avut în ultimul timp.

Atacantul nu s-a panicat și a povestit de ce a ales să meargă în Austria.

„Da, este adevărat că am avut probleme cu inima, dar nu au fost probleme grave, din fericire. Ce am avut eu, au 80 la sută din oameni. Au fost nişte extrasistole pe care eu le făceam în efort şi am jucat cam 4 luni cu ele.” Citește continuarea pe realitateasportiva.net.

Atacantul campioanei României a marcat 17 goluri în acest sezon al Ligii 1.