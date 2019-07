Ucraina a reținut un petrolier rusesc, în Marea Neagră. Moscova amenință cu represalii / Foto: Arhivă

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat, joi, ca, impreuna cu Parchetul Militar, a retinut in portul ucrainean Izmail, de la Marea Neagra, un petrolier rusesc, pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut, la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre Marea Neagra si Marea Azov), in urma caruia Rusia a sechestrat trei nave militare ale marinei ucrainene.

"Serviciul de Securitate al Ucrainei, impreuna cu Parchetul Militar, a retinut petrolierul rusesc Neyma, care a blocat navele militare ale Ucrainei in stramtoarea Kerci. In cursul unei anchete preliminare s-a stabilit ca, la ordinul direct al inaltei conduceri a FSB al Federatiei Ruse, reprezentantii Serviciului de granita al Rusiei (institutie subordonata FSB) au comis un act de agresiune armata impotriva navelor militare ucrainene - Nikopol, Berdiansk si Yana Kapu in stramtoarea Kerci", mentioneaza SBU, intr-un comunicat citat de Ukrinform.



Contrar normelor dreptului maritim international, militarii Serviciului rusesc de granita, in mod ilegal, facand uz de arme, au blocat accesul navelor ucrainene in timpul traversarii stramtorii Kerci cu ajutorul petrolierului Neyma, potrivit aceluiasi text.







In timpul acelui incident, garzile de coasta ruse au capturat navele ucrainene cu tot cu echipaje (24 de membri), pe motiv ca au incalcat apele teritoriale rusesti, scrie ziare.com.



SBU indica, intr-un comunicat, ca petrolierul, denumit acum Nika Spirit si care se numea anterior Neyma, a intrat, joi, in portul Izmail (regiunea Odesa), unde a fost identificat si retinut.



Potrivit comunicatului SBU, echipajul petrolierului rusesc, care a blocat in noiembrie 2018 trecerea prin stramtoarea Kerci, a fost interogat.



In cazul blocarii trecerii in stramtoarea Kerci de petrolierul rusesc Neyma, anchetatorii SBU si Parchetul Militar ucrainean desfasoara o cercetare penala.



Conform Parchetului Militar de la Kiev si SBU, 15 inalti responsabili de la varful armatei ruse, intre care un contramiral, doi viceamirali si un general-colonel, sunt suspectati de implicare in incidentul de anul trecut in Marea Neagra.



Diplomatia rusa a avertizat Ucraina, joi, cu posibile "consecinte" dupa ce un petrolier rusesc a fost retinut de catre SBU intr-un port ucrainean.



"Suntem pe cale de a stabili toate circumstantele a ceea ce s-a intamplat pentru a lua masuri adecvate", a declarat, pentru AFP, un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova.

"Daca se va dovedi ca este o luare de ostatici rusi, aceasta va fi considerata o incalcare grava a dreptului international si consecintele nu se vor lasa asteptate", a avertizat el.