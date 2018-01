Ucigaşul tăcut al ficatului tău: Dacă simţi acest lucru, mergi de urgenţă la medic!

FOTO EXPLICATIE: 6 semne care arată că ficatul tău are probleme

Numita si boala muta, ea este una dintre cele mai frecvente infectii ale ficatului. Conform statisticilor mondiale, una din 12 persoane sufera de hepatita, fara sa stie de acest lucru.

Hepatita este o inflamatie a ficatului cauzata de un virus. Adesea subestimata, hepatita este o boala care afecteaza din ce in ce mai multa populatie din intreaga lume. Studiile confirma un nmar alarmant de peste 500 de milioane la nivel global, care sufera de o forma de hepatita. Hepatitele virale sunt raspunzatoare de moartea a aproximativ un milion de oameni in intreaga lume.

Exista 5 tipuri de virusuri hepatice: A, B, C, D si E. Fiecare dintre acestea fiind capabile sa provoace efecte pe termen scurt si infectii acute. Cele mai grave fiind cele de tip B, C si D.

Boala muta a ficatului. Nu doare, nu ustura, nici nu stii ca o ai

Din pacate, foarte multe cazuri de hepatita nu sunt depistate la timp. Si asta pentru ca afectiunea nu prezinta simptome in cazul tuturor pacientilor. Insa, cand boala afecteaza functiile ficatului, in organism se schimba compozitia sangelui si productia bilei. De aceea, analizele anuale au un rol vital in mentinerea starii de sanatate.

Nu ignorati aceste simptome!

Hepatitele virale sunt mai mult asimptomatice. Individual, pot aparea simptome dupa 7, 10 zile. Boala dureaza intre 2 si 6 saptamani. Printre simptome se numara:

indispozitie

dureri musculare

febra

greata

voma

diaree

dureri de cap.

In cazul hepatitei acute, alte simptome sunt:

pierderea profunda a apetitului

intolerabilitatea fata de fumul de tigara in randul fumatorilor

urina inchisa la culoare

ochi tulburi

disconfort abdominal.

Multi din cei care se imbolnavesc raman asimptomatici sau prezinta doar cateva semne. Verdictul il dau rezultatele testelor de sange.

Durerile abdominale cauzate de marirea ficatului, a splinei, acneea, tulburarile de menstruatie, retentia de lichide – sunt principalele semne ale unui ficat bolnav. Hepatita se poate vindeca in mod spontan. Dispare in cateva luni ca urmare a tratamentului sau poate evolua spre ciroza sau cancer hepatic.