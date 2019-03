Uber reacționează după OUG-ul Guvernului Dăncilă. "Vom continua să operăm ca până acum"

Guvernul PSD-ALDE a cedat presiunilor venite din partea patronatelor din transport și a modificat legea legea taximetriei astfel încât persoanele fizice care fac transport de persoane ilegal să și plătească pentru asta. Vicepremierul Daniel Suciu a declarat că va fi reglementată şi activitatea de ridesharing printr-un act normativ care va fi adoptat în maxim două – trei săptămâni.

Ca reacție la actul normativ adoptat de Guvern, oficialii Uber spun că apreciază angajamentul Guvernului "de a grăbi adoptarea unei legislații moderne" pentru a răspunde nevoilor pasagerilor și șoferilor din România.

„Ordonanța de azi nu schimbă cu nimic lucrurile pentru Uber în România - vom continua să operăm ca până acum. Mai mult, Guvernul și-a exprimat clar intenția de a reglementa sectorul de ridesharing printr-o ordonanță separată, în săptămânile următoare. Apreciem angajamentul Guvernului de a grăbi adoptarea unei legislații moderne pentru a răspunde nevoilor pasagerilor și șoferilor din România.", au declarat oficialii Uber România într-un comunicat de presă.

Guvernul a eliminat sintagma „în mod repetat" din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, încât „sancţiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal", dar va reglementa şi activitatea de ridesharing printr-un act normativ care va fi adoptat în maxim două – trei săptămâni, a declarat vineri vicepremierul Daniel Suciu, transmite Agerpres.

„Astăzi, în şedinţa de Guvern, am adoptat o ordonanţă de urgenţă îndelung dezbătută în spaţiul public şi anume OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. Am operat două modificări – şi anume am transferat atribuţiile privind organizarea şi efectuarea transportului în regim de închiriere de la autorităţile administraţiei publice locale la Autoritatea Rutieră Română. Această modificare a stat în transparenţă decizională timp de 10 zile, inclusiv autorităţile locale au fost de acord şi nu au ridicat observaţii vizavi de acest punct", a precizat vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, prin a doua modificare operată a fost eliminată sintagma „în mod repetat" din Legea 38/2003, astfel încât „sancţiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal".

„Vreau să fac menţiunea că acest act normativ nu este îndreptat împotriva nimănui, împotriva niciunei activităţi economice, ci, din contră, ne dorim să reglementăm şi punem stop şi capăt pirateriei din domeniul transporturilor, ceea ce patronatul din transporturi ne-a solicitat de foarte mult timp. În ultimele zile, am avut discuţii şi nu puţine cu reprezentanţii platformelor de ridesharing şi, de asemenea, până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, vom emite un alt act normativ astfel încât şi activitatea de ridesharing să fie reglementată. Ultima discuţie pe care am avut-o a fost alaltăieri, s-a constituit un grup de lucru alături de colegii noştri de la Ministerul Transporturilor şi vă confirm că în maxim două – trei săptămâni, aşa cum evaluăm, vom avea şi un act normativ care să reglementeze activitatea de ridesharing. Repet, nu este un act normativ îndreptat împotriva niciunei activităţi economice, ci, din contră, cei din ridesharing ne-au solicitat să reglementăm această activitate şi tocmai acest lucru – vă pot confirma – că-l vom face în perioada imediat următoare", a mai spus Suciu.