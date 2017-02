Țuțuianu vrea Comisie parlamentară ca-n UE: Lucrăm la un proiect de modificare a Hotărârii 30/1993

Președintele Comisiei parlamentare de control asupra activității SRI, Adrian Țuțuianu, a anunțat marți că se lucrează la un proiect de modificare și completare a Hotărârii 30/1993 privind organizarea și funcționarea acestei comisii.

"Am avut o discuție aplicată pe regulamentul de funcționare al comisiei, am putut să prezint astăzi un draft de regulament de organizare și funcționare al comisiei, am colaborat cu departamentele de specialitate de la Camera Deputaților, care ne-au asigurat și specialiști și consultanță. Săptămâna viitoare cred că vom fi in măsură să spunem că avem un text final, iar apoi urmează să se aplice procedurile regulamentare. (...) În paralel cu regulamentul lucrăm și la un proiect de modificare și completare a Hotărârii Parlamentului 30 pe 1993", a declarat Țuțuianu la finalul ședinței comisiei, potrivit Agerpres.

El a menționat că a solicitat compartimentelor de specialitate de la Camera Deputaților să realizeze în următoarele trei săptămâni un studiu comparat cu privire la activitatea comisiilor de control din state membre ale UE.

'Am luat aici ca referință Marea Britanie, Franța, Germania, dar am luat și state care au intrat mai nou în UE — Polonia, Cehia, Ungaria, să vedem cum funcționează acest control parlamentar. De asemenea vom verifica Israelul și Statele Unite ale Americii. Pe baza acestui studiu comparat, adaptat la reglementarea internă, vom și noi în măsură să propunem o modificare și completare a Hotărârii Parlamentului 30/1993", a adăugat președintele Comisiei SRI.

O altă temă de discuție s-a referit la raportul privind activitatea desfășurată de SRI pe anul 2015, "raport care are două componente — una care e publicată, alta care e secretă".

"Vom continua studiul celor două rapoarte, pentru că nu sunt rapoarte simple și săptămâna viitoare și vom avea probabil o discuție și cu conducerea SRI după ce ne clarifică noi și suntem în măsură să facem o discuție aplicată. Am stabilit să redactăm un co-raport care e prevăzut de Hotărârea 30/1993 la raportul SRI pe 2015 și de asemenea să pregătim raportul comisie de control parlamentar pentru plenul Parlamentului", a mai spus Adrian Țuțuianu.