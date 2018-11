Țuțuianu, anunț bombă! Știe cine l-a înregistrat la celebrele ședințe

Țuțuianu, înainte de ședința CEx: "Nu plec nicăieri"

Adrian Ţuţuianu a declarat, luni, referitor la înregistrările apărute în spaţiul public, că are un cerc de patru persoane iar cel care l-a înregistrat îşi va dezvălui singur identitatea.

Senatorul a precizat că „problema” pe care o are cu Codrin Ştefănescu o va rezolva pe căi legale. „Organizarea a făcut-o Codrin Ştefănescu, lângă el fostul deputat Radu Popa şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Oprea de la Dâmboviţa. Cine a avut tehnică, pentru că a fost o tehnică specială, montată pe cineva, urmează să identificăm. Eu am un cerc de patru persoane. Probabil că în zilele următoare, prin gesturi, prin atitudini, persoana care m-a înregistrat îşi va dezvălui singură identitatea. Toate înregistrările au fost duse de la partid la România TV. Nu eu am adus ceva în spaţiul public legat de modul în care m-am exprimat pe probleme care ţin de activitatea partidului şi a Guvernului. Când am spus de – partid de maimuţe - nu am vrut să jignesc pe nimeni. Eu am spus că ne-am comportat ca un partid de maimuţe şi aveam în vedere modul absolut incorect faţă de normele democratice în care am acceptat cu toţii ca preşedintele Dragnea să plece la Palatul Cotroceni cu un candidat la prim-ministru pe care niciunul nu îl ştiam. Aşa ceva nu am pomenit în istorie”, a declarat, luni, la Parlament, Adrian Ţuţuianu.

Acesta a spus că a fost părtaş la instaurarea în partid a unui stil discreţionar de a conduce.

„Am fost părtaş, cum am fost de multe ori părtaş la instaurarea unui stil de conducere al partidului care este discreţionar. Astea sunt lucruri pe acre mi le pot reproşa acum şi le pot învăţa pe viitor. Când m-am referit la acrivitatea unor miniştri, sigur că am pus o tuşă groasă pe această chestiune, dar m-am referit la probleme foarte concrete pe care le avem în judeţ. M-am referit la domnul Andruşcă”, a explicat Ţuţuianu.

Senatorul a adăugat că a vorbit la telefon cu secretarul general adjunct al PSD Codrin Ştefănescu şi că „problema” pe care o are cu acesta o va rezolva tot pe căi legale.

„Cu Codrin Ştefănescu am avut o discuţie telefonică. Cu trei zile înainte de referendum a fost prezent în judeţul Dâmboviţa, a fost la patronul unei firme de transport auto şi i-a cerut să îl sprijine cu autobuze şi cu oameni pe care să îi aducă în faţa sediului PSD. Pornind de la împrejurarea că exista un anume conflict local acolo. Spre cintea lui patronul firmei respective a spus că nu intră în asemenea jocuri. L-am sunat pentru că am aflat aceste lucruri. Vă spun cu sinceritate că l-am înjurat şi nu am făcut-o absolut deloc gratuir, iar cu privire la modul în care a demarat toată această operaţiune de murdărire a mea o să caut să rezolv problema cu Codrin Ştefănescu tot pe căile legale”, a adăugat Ţuţuianu.