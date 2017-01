Țuțuianu: Am avut două rapoarte, despre Coldea și despre generalul de brigadă Elena Istode

Două rapoarte privind situația fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea și a generalului de brigadă Elena Istode au fost discutate miercuri în cadrul audierilor în Comisia parlamentară de control privind activitatea SRI, la care a participat și directorul Serviciului, a declarat președintele Comisiei, Adrian Țuțuianu.

"A fost o zi grea și pentru noi și pentru conducerea SRI. Am discutat despre starea de securitate națională a României, contextul internațional, evoluții globale, despre mediul intern de securitate, vulnerabilități în proces de guvernare, riscuri în plan social, contraspionaj, amenințarea teroristă, amenințarea cibernetică. Am avut două rapoarte, unul care privește situația lui Florian Coldea și al doilea raport care privește pe doamna general de brigadă Elena Mistode. Am avut o discuție amplă, am încercat să lămurim mai multe aspecte. Vreau să fac precizarea că ancheta internă în cadrul SRI nu este închisă. Și vă mai fac precizarea că membrii Comisiei au decis să nu închidă discuția pe acest subiect și să analizăm pe baza documentelor și informațiilor, dacă este cazul să invităm la audieri și alte persoane. Am discutat pe marginea bugetului SRI, precizându-vă mai întâi că nu avem încă oficial un buget. De asemenea, am discutat pe competențele SRI privind manifestațiile și eventuala implicare a serviciului în manifestații, despre cooperarea SRI cu organele de urmărire penală și protocoalele încheiate cu Parchetului", a spus Țuțuianu la finalul audierilor.

Acesta a subliniat că se dorește, în urma activității Comisiei de control, să se elimine din spațiul public ideea potrivit căreia SRI controlează Comisia parlamentară și nu invers.

"Am făcut și o evaluare a cadrului legislativ incident și am ajuns la concluzia că acest cadru este insuficient și din perspectiva atribuțiilor SRI, dar și din perspectiva controlului parlamentar. În acest sens, ne-am propus să discutăm în perioada următoare despre aducerea la zi a legislației. Vă asigur că, în calitate de președinte al acestei Comisii, am în vedere ca această Comisie să-și exercite rolul prevăzut de hotărârea Parlamentului, controlul trebuie să fie așa cum spune hotărârea, permanent, concret, real, efectiv, și să asigurăm prin intermediul Comisiei că SRI este supus unui control democratic. Vrem să putem trage concluzia în urma activității noastră și să încercăm să înlăturăm din spațiul public ideea că nu Comisia de control este cea care verifică SRI, ci că SRI ar controla Comisia de control", a afirmat Adrian Țuțuianu.

Președintele Comisiei parlamentare de control al SRI a susținut că membrii Comisiei au fost informați în legătură cu vacanțele petrecute de familia lui Florian Coldea împreună cu familia lui Sebastian Ghiță. Țuțuianu a explicat că Florian Coldea și soția sa au prezentat documente justificative privind cheltuielile din aceste deplasări.

”Este confirmat că au fost prezenţi în insulele Seychelles, este confirmată prezenţa lor în Toscana şi prezenţa doamnei Coldea cu doamna Ghiţă la Paris. Au prezentat documente justificative cu privire la cheltuielile ocazionate de aceste deplasări”, a spus Țuțuianu.

Cât priveşte fotografiile apărute în presă în care generalul de brigadă Elena Istode apare în vacanţe de lux cu familia politicianului Cristian Rizea, Ţuţuianu a explicat că ancheta internă a SRI a arătat că soţia fostului deputat a fost colegă de facultate cu Istode, că generalul SRI a achitat o parte importantă a costurilor şi că a informat conducerea serviciului despre aceste ''activităţi''.