Ţuţuianu nu-şi retrage criticile la adresa lui Dragnea,

Adrian Ţuţuianu nu-şi retrage criticile la adresa lui Liviu Dragnea şi a stilului său de a conduce partidul, pe care şi le-a exprimat, în termeni mai puţin colocvial, într-o discuţie înregistrată, cu colegi de partid din judeţul Dâmboviţa.

"Când am spus despre desemnare lui Sevil Shhaideh ca premier, nu am avut nimic cu ea, eu o apreciez, dar am criticat comportamentul nostru, e fără precedent în partid să nominalizezi un premier fără ştirea partidului," a declarat senatorul Adrian Ţuţuianu.

De altfel, vicepreşedintele PSD a dat un exemplu recent şi personal despre felul în care Liviu Dragnea comunică în partid. "L-am invitat în Dâmboviţa, am stabilit un program, a fost agreat, în dimineaţa vizitei mi-a reconfirmat ca va fi prezent, la 10 m-am trezit cu un secratr de stat, l-am sunat, nu mi-a răspusn nici până azi."

În ceea ce priveşte remarca sa la adresa ministrului economiei, Dănuţ Anduşca, pe care l-a făcut "prost", Ţuţuianu susţine că, în ciuda termenului nepotrivit, critica sa este întemeiată. "Cred că Andruşca nu e potrivit pentru postul de ministru al Economie, este datoria noastră să asigurăm îmbunătăţirea actului de guvernare, iar asta se poate realiza doar prin oamenii competenţi."