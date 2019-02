Ţuţuianu: "Dragnea, cu siguranţă, va fi candidatul PSD la prezidenţiale"

Fost pesedit, trecut corabia lui Ponta, Adrian Țuțuianu îl dă ca sigur pe Liviu Dragnea drept candidat al PSD la alegerile prezidețiale.

Senatorul Adrian Ţuţuianu, membru al Pro România, a susţinut, joi, la Alba Iulia, că Liviu Dragnea va fi "cu siguranţă" candidatul PSD-ului la alegerile prezidenţiale şi că liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, ar putea fi una dintre variantele Pro România, cu condiţia ca acesta să se desprindă de actuala majoritate parlamentară.



"De la PSD va candida, cu siguranţă, Liviu Dragnea. (...). Pentru nimic în lume nu va ceda această candidatură altei persoane. Călin Popescu-Tăriceanu nu va fi niciodată candidatul PSD-ALDE şi lucrul ăsta se ştie foarte bine în interiorul PSD şi se pare că s-a discutat şi la ultimul Comitet Executiv", a declarat Adrian Ţuţuianu, care a adăugat că Dragnea ar fi spus în acea şedinţă că "nu are chef să pună partidul pe tavă lui Tăriceanu".







În ceea ce priveşte candidatul pe care Pro România îl va susţine, Adrian Ţuţuianu a menţionat că ar fi câteva soluţii, nominalizând în acest sens pe Corina Creţu, Sorin Cîmpeanu, Gabriela Firea şi Călin Popescu-Tăriceanu.



"Doamna Corina Creţu ar putea să fie un candidat foarte bun la preşedinţie, este o persoană cunoscută în Uniunea Europeană, un lider cu anvergură, cu experienţă foarte bună. Am putea să ne gândim la domnul Sorin Cîmpeanu. Este deputat, preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor. O a treia soluţie ar putea să fie doamna Gabriela Firea. Evident că dânsa este, astăzi, membru al PSD. Nu este dată afară tocmai pentru a-i pune 'tălpi' la un eventual parcurs politic în altă parte. Rămâne ca dânsa să decidă dacă este interesată. Din declaraţiile publice pe care le avem până acum, a spus că este interesată să continue proiectele de la Bucureşti. Vă mai dau un exemplu. Domnul Tăriceanu ar putea să fie susţinut de o coaliţie mai largă, în care să facă parte ALDE, să facă parte Pro România, diverse asociaţii neguvernamentale, cu o singură condiţie - să se desprindă de actuala majoritate parlamentară şi să dea şansa unei construcţii politice noi, adecvate nevoilor României de astăzi", a spus Adrian Ţuţuianu, precizând că Victor Ponta a anunţat foarte clar că nu candidează la alegerile prezidenţiale.



"Victor Ponta poate fi un candidat foarte bun în 2024, când va avea în spate o forţă politică bine aşezată, cu rezultate şi în planul guvernării locale şi, sperăm, şi în planul guvernării centrale", a declarat Ţuţuianu.



Referindu-se la alegerile europarlamentare, senatorul a menţionat că scorul urmărit este de 10%, ceea ce ar permite Pro România să trimită în Parlamentul European trei dintre candidaţi.



"Ar fi un început bun, care ne-ar valida ca partid politic şi care ar constitui o bază solidă pentru viitor", a spus Adrian Ţuţuianu.



El a adăugat că mulţi dintre liderii actuali ai partidului - deputaţi, senatori, se vor afla pe listă. "Nu înseamnă că vor pleca cu toţii la Bruxelles. Vrem să stăm şi să realizăm o construcţie politică de viitor", a susţinut Ţuţuianu.



El a mai spus că partidul trebuie validat. "Dacă îl validăm acum şi avem un candidat bun pentru alegerile prezidenţiale, anul viitor am putea fi un partid de 15-17% , poate 20%, în condiţiile în care PSD este în cădere. În 2024, Pro România, dacă ne realizăm obiectivele de parcurs - 2019-2020, ar putea să fie un partid cu pretenţii de guvernare", a opinat acesta.



În ceea ce priveşte o eventuală alianţă în viitor cu PSD, Ţuţuianu a susţinut că acest lucru ar putea fi posibil doar fără Liviu Dragnea şi Codrin Ştefănescu, cu o situaţie modificată a PSD în ceea ce priveşte priorităţile, inclusiv agenda europeană. "Atâta timp cât Liviu Dragnea, Codrin Ştefănescu şi alţii ca ei sunt în fruntea acestui partid, este imposibil să stăm la aceeaşi masă. Dacă vom face alianţe cu alţii. (...). Este prematur să ne pronunţăm acum. Vom vedea ce rezultate sunt la alegerile locale, care sunt coaliţiile posibile. (...). Noi sperăm să fim parte a guvernării viitoare şi să fim suficient de reprezentativi în cadrul guvernării încât să putem să impunem proiectele noastre", a conchis Adrian Ţuţuianu.