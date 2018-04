Turiștii nu mai au voie să închirieze apartamente! Decizia intră în vigoare din iulie

Palma de Mallorca nu mai vrea turişti. Sau cel puțin nu mai vrea o invazie a turiștilor. Așa că autorităţile le-au interzis localnicilor să îşi mai închirieze apartamentele pentru vacanţă. Măsura intră în vigoare în iulie.

Autorităţile din Palma de Mallorca au decis că nicio persoană privată nu mai are dreptul să îşi închirieze apartamentul către turişti. Excepţie vor face casele şi vilele, dar numai dacă nu se află în zone protejate, în apropiere de aeroporturi şi în zone industriale.



"Am spus întotdeauna că sunt trei aspecte principale care trebuie să fie bazele dezvoltării zonei. În primul rând, accesul la locuinţe, în al doilea rând contracararea speculaţiilor, iar în al treilea rând să punem în practică prima petiţie populară care a fost aprobată în plen.", spune Antoni Noguera, primar Palma de Mallorca.



Palma de Mallorca, la fel ca multe alte oraşe din lume, a înregistrat o creştere a numărului de turişti, în special datorită aplicaţiilor ce permit închirierea de apartamente direct de la localnici. Pentru mulţi asta a însemnat un venit în plus. Însă alții s-au plâns că preţul chiriilor în oraş a crescut cu peste 40% din 2013 până în prezent și că sunt nevoiţi să se mute în alte zone. În plus, oraşul e tot mai zgomotos şi mai murdar, din cauza numărului mare de vizitatori. Astfel, mai multe asociaţii cetăţeneşti au depus petiţii pentru limitarea numărului de turişti.





Anul trecut, Spania a fost vizitată de 82 de milioane de turişti, iar Catalonia şi insulele Baleare, inclusiv Mallorca, au fost principalele destinaţii.