Turcii și arabii, interesaţi să investească în România

"Am încheiat recent vizita în Turcia, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit, state în care am avut întrevederi politico-diplomatice la nivel înalt şi întâlniri cu asociaţiile oamenilor de afaceri. A fost o misiune cu caracter preponderent economic, din care ne-am întors cu rezultate concrete, benefice pe termen lung pentru România. Oamenii de afaceri turci şi cei din ţările din Golf sunt interesaţi să investească în România în infrastructură, în sănătate, să dezvolte proiecte de anvergură în parteneriat public-privat", a declarat Viorica Dăncilă în deschiderea şedinţei de guvern.



Premierul a menţionat că a avut o discuţie foarte aplicată cu preşedintele Republicii Turcia.



"Domnul Erdogan m-a asigurat că investitorii turci sunt interesaţi de construirea unui spital regional la Constanţa de 1.000 de paturi şi de creşterea volumului schimburilor comerciale de la 7 miliarde de dolari la 10 miliarde de dolari ", a afirmat Dăncilă.



Ea a menţionat că în Emiratele Arabe Unite a existat un interes foarte mare pentru proiectele în parteneriat public-privat, dar şi pentru alte investiţii.



"O companie din Emiratele Arabe Unite vrea să investească peste 100 de milioane de dolari în parcuri logistice şi industriale la Curtici, Aiud, Craiova, Constanţa, Bucureşti şi judeţul Prahova. Există un interes foarte mare şi pentru construcţia portului Bucureşti pe canalul Dunăre-Bucureşti. Având în vedere acest potenţial care poate fi dezvoltat pe termen lung, am convenit crearea unui parteneriat strategic economic între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite, un cadru mai restrâns şi mai activ de cooperare la nivel guvernamental", a explicat Dăncilă.



Premierul a precizat că în Kuweit a întâlnit acelaşi interes pentru România, manifestat de către investitorii locali.



"Un prim rezultat concret este perspectiva colaborării cu Institutul 'Ana Aslan'", a spus Dăncilă.



Prim-ministrul a concluzionat că vizita în Turcia şi în ţările din Golf a confirmat, încă o dată, că România "este o destinaţie atractivă pentru mediul de afaceri din perspectiva dezvoltării unor proiecte de anvergură în domenii în care ţara noastră are potenţial de creştere, atât economic, cât şi social".