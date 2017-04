Turcia. Mogul media, găsit împuşcat mortal la Istanbul, după ce a fost ameninţat

Saeed Karimian (45 de ani), fondatorul si presedintele postului de televiziune de limba persana Gem TV, a fost impuscat mortal in cartierul Karimian din Istanbul, alaturi de partenerul sau de afaceri din Kuweit, anunta BBC. Postul de televiziune Gem TV, care dubleaza seriale si emisiuni straine, in special occidentale, in limba persana si le difuzeaza in Iran, a fost criticat pentru difuzarea de programe tv considerate impotriva valorilor islamice si a fost acuzat ca promoveaza cultura occidentala, scrie hotnews.ro.

Masina folosita de autorii asasinatului a fost gasita incendiata. Politia turca a demarat o ancheta in acest caz. Atacatorii ar fi fost mascati, iar presedintele Gem TV si partenerul sau de afaceri au fost raniti grav. Ambii au murit la spital, la scurt timp dupa atac. Saeed Karimian a fost judecat in absenta in Teheran si condamnat la 6 ani de inchisoare, fiind acuzat de raspandirea de propaganda impotriva Iranului.