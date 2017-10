Turcan: Dacă Tăriceanu contestă ancheta ”Belina” ca președinte al Senatului, PNL îi cere demisia

Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a declarat joi că liberalii vor cere demisia lui Călin Popescu-Tăriceanu din fruntea Senatului dacă acesta va contesta la CCR ancheta în cazul Belina.

"Dacă Tăriceanu va contesta la CCR ancheta în cazul Belina în calitatea sa de președinte al Senatului, își va bate joc de imaginea și credibilitatea acestui for pe care nu are niciun drept să îl târască în asemenea demersuri scandaloase. PNL îi va cere demisia. Nu mai are nicio legitimitate să conducă Senatul României. O spun cu mare regret: acest domn a ajuns o rușine a politicii românești. Ce-a mai rămas din liberalismul de care face atâta paradă? Libertatea de a-l servi pe Liviu Dragnea când cei din PSD nu mai răspund la apel", a scris Turcan, pe Facebook.

Aceasta a mai afirmat că Tăriceanu este un "instrument" care execută acțiunile lui Liviu Dragnea, care are nevoie "ca de aer" de contestarea la CCR a cazului Belina.

"Călin Popescu-Tăriceanu a ajuns instrumentul care execută acțiunile murdare ale lui Liviu Dragnea. Nici în PSD nu găsește Dragnea asemenea executanți, deși are o pepinieră întreagă la dispoziție. Avea nevoie șeful PSD ca de aer de contestarea la Curtea Constituțională a cazului Belina ca să îngroape definitiv ancheta penală? Cei din guvern, care ar fi putut să-i întindă o mână, s-au făcut că plouă. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, l-a pasat pe Dragnea cu viclenia temporizatoare care-i scoate din minți pe pesediștii radicali. Premierul Mihai Tudose l-a refuzat făcându-se că nu pricepe. Atitudinea celor doi arată că demersul contestării la CCR este cusut rău cu ață albă și n-au vrut să se compromită. Nu-i nimic, s-a executat Tăriceanu care va intra, pentru Dragnea, până-n gât în mocirla politică, cu papion și surâs aristocratic", a scris Raluca Turcan.