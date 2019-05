Tulburător. Motivul pentru care lumea se ferea să-i mai ofere sprijin lui Răzvan Ciobanu

Designerul și-a pierdut viața într-un groaznic accident, în a doua zi de Paște.

Din nefericire, Razvan Ciobanu era vazut ca un paria in randul apropiatilor si era evitat de acestia.



Nimeni nu mai voia sa-l ajute pe Razvan Ciobanu. Se pare ca acesta nu mai avea unde sa se imprumute, fiidnca nimeni nu mai dorea sa-l ajute.

Cum arăta casa lui Răzvan Ciobanu. Pisicile designerului aveau camere speciale









Cei care l-au ajutat in trecut, in ultimul timp au refuzat s-o mai faca. Iar asta pentru ca s-au resemnat, gandindu-se ca nu-si vor mai primi banii niciodata si n-au vrut sa riste sa-l imprumute din nou. S-a aflat recent ca, de fapt, acestia i-au dat bani sub forma de ajutor, si nu de imprumut, si sume relativ mici, conform ciao.ro.