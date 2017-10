Tudose recunoaște deficitul anunțat de Eurostat pentru România: ”Noi nu vorbim de trimestre”

Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul bugeter pe trimestrul doi este de 4,1, asa cum arata datele Eurostat, insa a sustinut ca Guvernul a luat masurile necesare, iar "lucrurile au fost reasezate".

"E important sa atingem acel deficit sub 3%, sa avem alocarile bugetare pentru pensii, pentru salarii. Am pus bazele proiectele pentru anul viitor si trebuie sa ne asiguram ca ele vor functiona, la anul. Am stabilit ca de la 1 ianuarie va intra legea salarizarii. Salariile vor fi majorate de la 1 ianuarie, iar punctul de pensie va creste si el, de la 1.000 de lei, la 1.100 de lei. Respectam programul de guvernare litera cu litera si cifra cu cifra. Da, pe trimestrul 2 deficitul este de 4,1%. Noi nu vorbim de trimestre. Important e cum va fi la finalul anului. Am reasezat lucrurile. Ati vazut la rectificare ca am asezat lucrurile", a spus Mihai Tudose, intr-o interventie telefonica la Antena 3, potrivit news.ro.

Potrivit datelor publicate marti de Eurostat, Romania a inregistrat un deficit bugetar de 4,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cel mai mare din Uniunea Europeana (UE), dupa ce in primul trimestru a fost de 3,6% din PIB. Dupa Romania, cele mai mari deficite bugetare, date ajustate sezonie, le-au inregistrat Marea Britanie (3,4%), Franta (2,8%), Portugalia (1,6%), Slovacia (1,4%), Austria si Polonia (cu cate 1,2%).