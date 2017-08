Mihai Tudose: Nu prea am spaime să schimb un ministru

Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, că nu are "spaime" să schimbe un ministru, dacă acesta greșește.

"Eu am solicitat și funcționează acea întâlnire săptămânală la Coaliție când vine Guvernul să spună ce am făcut, ce urmează să facem, de ce am făcut, de ce nu am făcut. Suntem un Guvern politic, președinții și colegii au asumat Guvernul, pe mine, colegii ne-au votat, să afle de la televizor ce urmează să se întâmple nu este o chestie chiar foarte în regulă, așa cum eu de exemplu m-aș supăra să aflu din alte surse ce face un ministru. (...) S-a statuat această comisie de evaluare. (...) Vedem de ce s-a întârziat și dacă putem remedia, dacă nu, vinovatul să plece acasă. (...) Dacă eu sunt vinovat, eu mă duc acasă", a spus Tudose, într-un interviu la un post TV.



Întrebat dacă are "spaime" sau "constrângeri" să schimbe un ministru în cazul în care greșește, premierul a răspuns: "Nu prea am spaime".



Despre o posibilă remaniere în luna septembrie, Tudose a afirmat că aceasta este o "bârfă".



"Dacă ne luăm după bârfă, până acum am fi schimbat tot Cabinetul de patru ori", a arătat el.



Mihai Tudose a mai precizat că nu este tentat să prea șefia PSD.



El a apreciat că are o relație normală cu președintele Klaus Iohannis.



"Mi se pare normal să am discuții (cu președintele Klaus Iohannis n.r.) când este o componentă externă, despre Armată. Consider că este normal să afle de la mine ce se întâmplă în țară. Nu vreau să fim un Guvern extraordinar, cu un prim-ministru extraordinar, ci normali", a completat Tudose, citat de agerpres.ro.