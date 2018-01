Tudose îi mai dă o veste proastă lui Dragnea. I-a dat aviz negativ pe proiectul privind Casa Regală

Guvernul a emis in sedinta de miercuri un punct de vedere negativ asupra propunerii legislative privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Premierul Mihai Tudose a anuntat inca de la sfarsitul lunii decembrie ca Executivul va da un aviz negativ proiectului de lege privind statutul juridic al Casei Regale. A mai spus ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia.

"Tot respectul pentru regele Mihai, pentru ce a reprezentat in istorie, pentru ce a fost pana la moarte. El a fost sef de stat. De aici pana la a da drepturi urmasilor unui sef de stat... Iertati-ma, dar mai avem fosti sefi de stat care au urmasi in viata. (...) Noi nu suntem monarhie. Romania, constitutional, este o republica. Noi am recunoscut anumite merite fostului sef de stat regele Mihai. Sa ma apuc acum sa recunosc ca exista nu stiu ce coroana pe aici... Iertati-ma, dar nu prea imi vine, ca nu am nici temei legal. Casa Regala este o fundatie. Domniile lor doresc ca aceasta fundatie sa capete statutul de fundatie de interes national. Cu asta sunt de acord. Si Camera de Comert si Industrie a Romaniei este o fundatie, tot un ONG de interes national", a declarat Tudose, pe 29 decembrie, la Romania TV, citat de Agerpres.

El a mentionat ca membrii Casei Regale pot sa inchirieze Palatul Elisabeta daca doresc acest lucru si ca a discutat cu reprezentantii RAAPPS, pentru a face o oferta in acest sens.

"De ce sa ramana (Palatul Elisabeta, n.r.) in posesia Casei Regale? Pot sa il inchirieze daca doresc. Eu am vorbit la Regia Autonoma a Protocolului de Stat, prin intermediul careia statul detine imobilul, sa le faca o oferta de chirie, daca doresc. Ca daca tot le trebuie, eu inteleg ca au de unde sa plateasca, ca li s-au retrocedat o multime de lucruri. De ce sa nu dam palatul Camerei de Comert si Industrii sau la alti copii ai unor fosti sefi de stat? (...) (Palatul Elisabeta l-a primit, n.r.) in folosinta Regele Mihai in calitate de fost sef de stat. Punct. Si inca niste zeci de milioane pentru partea de functionare a palatului si pentru servicii de suport... Iertati-ma... Exageram", a mai adaugat premierul Tudose.