Tudose, despre ce se va întâmpla cu economia României

Tendința de consum arată mai degrabă modernitate în cazul României și nu trebuie privită ca o problemă, este de părere premierul Mihai Tudose.

"După ce Washington Post și AFP au răspândit tot felul de 'false informații' privind creșterea economică a României, numind-o chiar 'tigrul Europei', Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice și Financiare, susține, în Prognoza Economică Europeană pentru toamna lui 2017, că țara noastră are a doua cea mai mare creștere economică din lume, după China. Stăm rău. Atât de rău încât am făcut a doua rectificare pozitivă din acest an, în care am alocat mai mulți bani pentru sănătate, educație, protecție socială, infrastructură și alte domenii prioritare ale guvernării. Totul cu respectarea țintei de 2,96% deficit bugetar. Stăm atât de rău încât INS arată că producția industrială are o creștere record de 7.7% în primele nouă luni ale anului", a scris Tudose, joi, pe Facebook.

Potrivit șefului Executivului, cei care susțin că această creștere economică este bazată exclusiv pe consum prezintă "o falsă problemă".