Tudose, despre Codrin Ştefănescu: Pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici

Vicepreşedintele Pro România, Mihai Tudose, a afirmat duminică, făcând referire la declaraţiile de la Braşov ale secretarului general al PSD, Codrin Ştefănescu, că "pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici".

Întrebat la o conferinţă de presă despre afirmaţiile ale lui Codrin Ştefănescu, conform cărora PSD ar fi singurul partid cu "oameni normali", Tudose a răspuns: "Pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici. Se recomandă şi în tratatele de medicină. Lasă-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice. Celor care le ies balaurii de sub pat e bine să nu-i contrazici. Eventual le recomanzi să taie picioarele de la pat ca să stea patul lipit de podea să nu mai aibă loc bau-baul acolo".

Duminică, la un miting de susţinere a PSD, unde au fost invitaţi şapte miniştri, secretarul general al social-democraţilor, Codrin Ştefănescu, le-a spus celor prezenţi că "PSD este singurul partid românesc care nu este finanţat din străinătate, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalţi".

Sursa: agerpres.ro