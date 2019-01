Tudorel Toader dă înapoi cu recursul compensatoriu: "Păstrăm ordinea şi ierarhia" / Foto: Inquam Photos

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, dă înapoi pe tema ordonanţei de urgenţă pentru recursul compensatoriu. Dacă acum o săptămână, Tudorel Toader dădea asigurări că Guvernul va adopta o astfel de măsură, acum nu mai e sigur.

"Nu am venit cu acuzaţii, am venit doar cu speranţa să cunoaștem cui îi datorăm acest recurs compensatoriu, cine l-a iniţiat, cine l-a modificat, ca să ştim cui, cu ghilimelele de rigoare, "îi datorăm" consecinţele negative pe care le vedem. Respectând demnitatea de preşedinte al Republicii, eu fac parte din Guvernul României şi dialogul instituţional îl am cu doamna premier, cu care discut inclusiv aceste probleme, cu preşedintele sigur discut prin premier sau direct în cadrul CSAT. Săptămâna trecută, am fost la Bruxelles, probabil în zilele următoare, azi, mâine, mă voi întâlni cu doamna premier şi vom ajunge la o concluzie finală", a declarat, luni, Tudorel Toader.



"Când voi definitiva varianta, vă voi anunţa", a spus Tudorel Toader.







Întrebat cine are ultimul cuvânt în ceea ce privește modificarea recursului compensatoriu, Toader a replicat: "Păstrăm ordinea şi ierarhia - premierul. Dar întrebarea este provocatoare, ştiaţi răspunsul, dar depinde de forma actului juridic pe care ne gândim. Să avem încredere în legiuitor şi atunci va fi o lege şi cuvântul ultim îl va avea legiuitorul şi preşedintele care să promulge legea, exact cum şi-a dorit să modifice repede. Dacă va fi OUG, sigur, ministrul propune, Guvernul aprobă, dar după ce doamna premier îşi dă acceptul."