Tudorel Toader, anunţ de ultima oră despre evaluarea celor patru Coduri

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca procesul de evaluare a celor patru coduri - civil, de procedura civila, penal si de procedura penala - a inceput, urmand sa se faca o filtrare a propunerilor primite pentru a se da forma unui proiect de lege pentru modificarea lor, informeaza Agerpres.

"De ieri, deja am inceput un proces de evaluare a celor patru coduri - Codul civil, procedura civila, penal, procedura penala. Din aprilie am distribuit catre dumneavoastra, catre CSM, catre Inalta Curte, catre facultatile de drept, catre profesorii si cei care au facut parte din comisiile de elaborare a codurilor am trimis solicitari de propuneri pentru modificare", a afirmat ministrul la Conferinta "Ziua profesiilor liberale din Romania".

"Avem un teanc cu mii de pagini de propuneri. Le-am repartizat pe patru colective, pe cele patru coduri, incepem sa facem o filtrare a propunerilor ca sa dam forma unui proiect de lege de modificare a celor patru coduri", a adaugat Toader.