Tudorel Toader anunţă diferenţe între CSM şi ÎCCJ privind legile Justiţiei: Vineri am primit alt set

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a declarat, marţi, că a primit de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un alt set de propuneri privind modificările aduse legilor justiţiei, diferite de cele ale Consiliului Superior al Magistraturii.

"Am crezut că propunerile CSM sunt şi propunerile magistraţilor ICCJ. Vineri am primit de ICCJ un alt set de propuneri", a declarat ministrul Justiţiei. Şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a trimis, vineri, ministrului Justiţiei propunerile pentru modificarea pachetului de legi ale justiţiei, una dintre propuneri fiind diminuarea rolului pe care îl are, în prezent, ministrul Justiţiei în numirea procurorilor-şefi, anunţă Mediafax.

"Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul -acestuia, procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţieşi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul ministrului Justiţiei, dintre procurorii care au o vechime minimă de 18 ani în funcţia de judecător sau procuror, nu au fost sancţionaţi disciplinar şi nu au avut abateri de la Codul deontologic", se arată în documentul CSM.