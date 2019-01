Tudorel Toader, prima reacție în scandalul recidiviștilor criminali

Tudorel Toader răspunde atacurilor legate de valul de recidiviști eliberați în baza legii rcursului recompensatoriu. Ministrul Justiției dă vina pe guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș și susține că este oprea comună a fostului ministru, Raluca Prună-CSM-Parlament.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, reacţionează după ce i s-a cerut demisia pe fondul efectelor legii recursului compensatoriu. După ce un criminal eliberat anticipat în baza acestei legi a ucis din nou, Toader afirmă că nu a avut nicio implicare în redactarea şi promovarea actului normativ.

"In repetate randuri, am arata urmatoarele: ca proiectul de lege a fost initiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componenta anterioara) l-a avizat si a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de parlament, ca a intrat in vigoare la scurt timp dupa ce eu am devenit ministru si ca studiul de impact nu se face dupa ce legea intra in vigoare!", scrie Tudorel Toader pe Facebook.

Guvernul condus de Dacian Cioloș, cu Raluca Prună ministru al Justiției, a adoptat, în ultima luna de mandat, pe data de 23 noiembrie 2016, proiectul de lege privind recursul compensatoriu, care prevedea în esență scăderea a 3 zile din pedeapsa la fiecare o lună de închisoare executata în condiții precare. Acest proiect a fost clasat de către parlament pentru că pana la finalul legislaturii nu a fost pus pe ordinea de zi.

Ulterior, legea recursului compensatoriu a fost printre primele depuse guvernul condus de Sorin Grindeanu, pe 31 ianuarie 2017, atunci când ministru al Justiției era Florin Iordache, și a suferit o serie de modificări în parlament până la adoptarea acesteia în mai 2017.



Principala prevedere este aceea că deținuții încarcerați în condiții necorespunzătoare beneficiază de 6 zile reduse din pedeapsă pentru fiecare 30 de zile executate.



Proiectul a fost contestat de PNL și USR la Curtea Constituțională, care însă a decis că acesta este constituțional.



Prevederile legii se aplică pentru persoanele întemnițate începând cu anul 2012.