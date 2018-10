Tudorel Toader: Premierul nu m-a anunţat dacă rămân în Guvern

Tudorel Toader a precizat, marți, referitor la o posibilă remaniere, că nu a fost anunțat de premierul Viorica Dăncilă dacă va rămâne sau nu în Guvern, menționând însă că nu și-a construit cariera în fruntea ministerului Justiției, transmite Mediafax.

"Cariera mea nu s-a construit în funtea ministerului. Nu, m-a anunțat (dacă va rămâne sau nu în Guvern -n.r.). Eu am venit aseară din concediu. Astăzi intrăm în ritm și vedem ce despre ce este vorba", a declarat Tudorel Toader, la Parlament.

Ministrul Justiției a fost chestionat de jurnaliști referitor la o discuție avută, marți, în timpul unei dezbateri, cu actualul lider ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, precizând însă că a discutat cu acesta doar despre evenimentul respectiv.

"Nu am vorbit de mapă (mapa profesională a lui Augustin Lazăr -n.r.). Am vorbit de dosar. E altceva. Cineva s-a băgat băgat în vorbă și ne-a explicat ce este mapa. Eu am vorbit de dosar și atâta tot. Acum merg la minster și astăzi vom face publică procedura, graficul de numire a procuroului general. Și astăzi veți putea cunoaște ce este acolo și ce nu este acolo. Sigur că nu vor fi lucruri neapărat spectaculoase, pentru că eu le-am spus și dvs ați vrut și nu ați vrut să le scoateți în evidență. Cateogric, la momentul ala când a fost propus și numit procuror general nu avea evaluarea activității profesionale și să dau dovada în scris, cu semnătură, că la momentul – a semnat târziu în 2017- 2018 o evaluare din 2013", a mai spus Toader.