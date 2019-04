Tudorel Toader, o nouă postare pe Facebook. Ultima ca ministru?

Ministrul, fost sau încă (oficial nu se știe) al Justiției, a fost extrem de activ pe contul de Facebook. Astăzi a postat nu mai puțin de trei mesaje, ultimul fiind un fel de retrospectivă a mandatului, dar și de mulțumire pentru cei cu care a colaborat în această perioadă.

"23.02.2017 - 23.04.2019 !

2 ani si 2 luni la MJ.

Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,

respectiv dna Viorica Dancila.

Multumiri pentru fiecare premier, pentru excelenta colaborare pe care am avut-o cu domniile lor.

Multumiri fiecaruia dintre ministrii cu care am colaborat in cele mai bune conditii.

Alese multumiri aduc reprezentantilor presei, pentru modul in care am colaborat, pentru modul in care au reflectat activitatea de la MJ !", și-a încheiat postarea pe Facebook, Tudorel Toader.

Tudorel Toader a postat joi, pe contul său de Facebook, demisia din funcţia de ministru al Justiţiei, pe care a înaintat-o premierului Viorica Dăncilă şi a menţionat că îşi va exercita atribuţiile până la numirea unui nou titular al portofoliului.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis miercuri preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare din funcţie a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader. PSD l-a propus în locul acestuia pe deputatul Eugen Nicolicea.