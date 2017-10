Tudorel Toader nu mai cere punct de vedere Comisiei de la Veneţia: Să ceară Parlamentul!

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, schimbă strategia în legile Justiţiei. Acesta a anunţat joi, la Parlament, că nu va mai trimite el solicitarea către Comisia de la Veneţia pentru un aviz referitor la modalitatea de numire a procurorilor şefi, spunând că din moment ce coaliţia a decis că proiectul de modificare a legilor Justiţiei să fie preluat ca iniţiativă parlamentară, atributul sesizării Comisiei revine Parlamentului.

"Nu te duci la Comisia de la Veneţia cu forme intermediare ale proiectului de lege. Eu am proiectul de lege finalizat şi aşteptam decizia sã vãd unde trebuie sã îl prezint: la Guvern sau la Parlament. Ieri am aflat. Îl prezint la Parlament. Eu mã duc la Parlament, avem forma finalã a proiectului, mã duc la Parlament în care am: solicitarea de aviz de la Comisie, expunerea de motive a proiectului de lege, proiectul de lege, cele trei legi ce urmeazã a fi modificate în format tabelar (...) În momentul în care Comisia din Parlament îşi însuşeşte poiectul de lege, preia şi solicitarea de aviz de la Comisie (de la Veneţia- n.red.) şi o trimite Comisiei”, a declarat Tudorel Toader.

Miercuri, întrebat dacă încep dezbaterile pe legile Justiţiei înainte de a veni răspunsul Comisiei de la Veneţia, Liviu Dragnea a răspuns:

”Da..... Din câte am înţeles pe surse este vorba de o întrebare referitoare la procedura de numire a procurorilor şefi. Comisia specială va îndrăzni să lucreze pe celelalte prevederi şi pe celelalte amendamente. Nu poate să stea ţara în loc până nu vedem noi dacă numeşte preşedintele, sau dacă numeşte CSM procurorii şefi. Cred că domeniul justiţiei are probleme pe care şi judecătorii şi procurorii aşteaptă să fie rezolvate”.