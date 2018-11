Tudorel Toader le-a întors spatele jurnaliștilor. Vezi reacția!

Tudorel Toader

Tudorel Toader le-a întors spatele jurnaliștilor, după ce reporterul Realitatea TV l-a întrebat dacă a lecturat raportul MCV, întrucât lumea așteaptă un punct de vedere al ministrului Justiției.

Tudorel Toader a evitat, inițial, răspunsul: "Ne aflam la momentul de lansare a proiectului din Fondul Norvegian, programul pentru justitie. Daca veti avea curiozitatea sa intrati in sala, veti vedea ca este un Fond generos, aproximativ 52 de milioane de euro, care se distribuie pe 7 programe si doua evenimente in cadrul presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Beneficiari sunt, in general, cei din sistemul justitiei si ne referim la penitenciare, pentru imbunatatirea conditiilor si pentru formare profesionala. Ne mai referim la directia de probatiune si la imbunatatirea conditiei romilor din Romania. In rest, probleme despre justitie, la Ministerul Justitiei".

Apoi, Tudorel Toader s-a întors și a dat să plece. Reporterul Realitatea TV a insistat: "Se asteapta un punct de vedere de la dumneavoastra. Daca ne ignorati, inseamna ca nu suntem aici?".

Vezi in VIDEO reacția ministrului Justiției!

