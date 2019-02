Tudorel Toader, ironizat de Raluca Prună: E de-a drepul penibil

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, este ironizat de Raluca Prună, şi ea fost ministru al Justiţie, după anunţul că se opune, pe toate căile, unei eventuale numiri a Laurei Codruţei Kovesi ca procuror şef european.

"Kovesi e prima pe lista de 3 candidati pentru postul de procuror șef european. Toader cica s-ar opune si ar informa ministrii de justitie din statele UE despre decizia CCR privind demiterea doamnei Kovesi. Suprarealist daca nu ar fi de-a dreptul penibil. Stiu toti ministrii de justitie ce ati facut, domnule Toader. Si daca totusi insistati sa extindeti la nivel european o chestie cusuta cu ata alba, daca totusi ridicolul in care aruncati reprezentarea acestei tari nu are limita, poate amintiti si de plangerea la CEDO si admiterea ei de principiu. Stiu ministrii si despre asta, dar macar mai salvati o aparenta", a scris Raluca Pruna pe Facebook.

Într-o a doua postare, mai tehnică, Prună a revenit cu detalii privind avizul Comisiei de la Veneţia privind modul în care a fost demis procurorul-şef al DNA.

"În megarezumat, zice aşa Comisia (nu ştim dacă şi Toader, care e totusi membru) (...) Decizia CCR, dincolo de demiterea procurorului şef DNA, priveste relatia dintre procurori si executiv (paragraful 60), conduce la o intarire evidenta a puterilor ministrului justitiei cu privire la parchete intr-un context in care este importanta consolidarea independentei procurorilor si contrabalanta Presedintelui si a CSM la ministrul justitiei (paragraful 61). Comisia de la Venetia recunoaste evident autoritatea CCR sa interpreteze Constitutia, dar recomanda ca in contextul unei revizuiri constitutionale viitoare, articolul 132(1) - cel care plaseaza activitatea procurorilor sub autoritatea ministrului Justiției, sa fie revizuit. In ce priveste revocarea procurorilor, Comisia recomanda modificarea legii 303 altfel incat avizul CSM sa fie obligatoriu."

Tudorel Toader a declarat, după nominalizarea Laurei Codruţa Kovesi pe lista scurtă a celor trei procurori dintre care unul va deveni viitorul procuror european, că le va transmite miniştrilor de Justiţie din statele UE toate datele privind presupusele abuzuri atribuite fostei şefe a DNA.