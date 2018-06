Tudorel Toader îi răspunde rapid lui Iohannis pe tema independenței procurorilor

Tudorel Toader

Ministrul Justiției Tudorel Toader i-a răspuns președintelui Klaus Iohannis pe tema independenței procurorilor, în contextul deciziei CCR.

”A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale !”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a spus că decizia CCR se referă nu atât la revocarea șefei DNA, ci la subordonarea politică a procurorilor. Procurorii trebuie să rămână independenți, a subliniat șeful statului.

"N-o să comentez, așa cum am spus aștept motivarea CCR o vom citi până o vom înțelege, apoi voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu. La momentul acesta pot să vă spun totuși 2-3 lucruri. Anunțul CCR vorbește aparent doar despre o chestiune concretă legat de revocare sau nerevocare. În realitate sunt mult mai multe teme care apar. Bunăoară: statutul procurorilor. Sunt convins că procurorii trebuie să fie independenți, în niciun caz nu trebuie controlați politic. Procurorii nu pot fi în subordinea unui actor politic, fie el chiar și ministru", le-a spus Iohannis, marți, jurnaliștilor prezenți la Cotroceni.

Iohannis a precizat că rolul statului este de a întări independența procurorilor, nu de a reveni la subordonarea politică a acestora:

"Este adevărat că în Constituție procurorii activează sub autoritatea ministrului Justiției. Eu înțeleg prin asta că ministrul trebuie să aibă o autoritate în domeniu și să o folosească pentru a apăra în dezbaterea publică independența procurorilor, autoritatea ministrului trebuie orientată spre înlesnirea muncii procurorilor, în niciun caz nu înseamnă că procurorii sunt în subordinea ministrului", a explicat Iohannis.