Tudorel Toader i-a transmis lui Dragnea când pleacă

După ce PSD a pus toate tunurile pe el, în frunte cu Liviu Dragnea, Tudorel Toader nu se mai abţine şi răspunde în stilul zeflemitor pe care, până de curând, îl păstra pentru jurnaliştii incomozi.

Miercuri seara, la România TV, Tudorel Toader le-a transmis direct liderilor PSD că el nu pleacă de la minister din proprie iniţiativă.

"Eu nu mă consider în război cu nimeni. Eu îmi fac meseria până când în Monitorul Oficial apare numele viitorului ministru al Justiției îl voi aștepta la minister, voi preda sigiliul ministerului și îi vor ura succes. (...) Am primit garanțiile de independent, de neafiliat politic, atunci când am preluat mandatul. Eu sunt onorat că am fost ales", a afirmat Toader.

Ministrul Justiíei nu l-a iertat nici pe soţul Olguţei Vasilescu, senatorul Claudiu Manda, care i-a cerut explicit demisia. "Eu nu sunt coleg de partid cu domnul Manda, pentru că eu nu fac parte din partid. Faptul că el sau altcineva mi-a cerut demisia, poate să aibă explicații multiple. (...) Eu am luat act de ce a spus președintele partidului majoritar care a spus că legile vor urma procedura și vor trece prin Parlament. Nu poți să pleci, să închizi biroul, și să se deschidă peste o săptămână sau două, și să se reia activitatea ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic.”, a declarat Tudorel Toader.