Tudorel Toader, despre desecretizarea arhivei SIPA: Personal, cred că sunt şi secrete de stat acolo

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că se va constitui o comisie de desecretizare a arhivei SIPA, formată din cinci membri care au certificat ORNISS: doi angajaţi ai Ministerului Justiţiei, doi de la Secretariatul General al Guvernului şi unul de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Concret, comisia are un termen de trei ani de zile în care arhiva SIPA să fie desfiinţată, să nu mai existe nici urmă de dosar. Ministrul a anunţat că vor fi desecretizate două rapoarte, dar şi o anexă care va cuprinde şi numele celor care au vizitat arhiva SIPA, în afară de cele 22 de nume. Acesta a precizat că personal, crede că în arhiva SIPA sunt şi secrete de stat, dar şi informaţii despre viaţa privată, la care cei vizaţi vor avea acces.

Redăm cele mai importate declaraţii ale ministrului:

"În legatura cu SIPA, interesul este actual cu privire la Hotararea de Guvern adoptată astăzi. Cateva precizări: problema arivei SIPA, a desecretizării, vine din 2011, anul trecut pe 25 iulie, deci 25 iulie 2016, proiectul de desecretizare a fost postat pe pagna de internet a instituţiei publice. Vreau să vă spun, şi poate fi verificat, faptul că în legatura cu problema descretizarii arhivei SIPA şi-au exprimat puncte de vedere pe rand: CSM, Ministerul Public, UNJR. Am toate punctele de vedere pe care reprezentanţii asociaţiilor le-au trimis. Prin urmare cred ca afirmaţiile publice referitoare la lipsa de transparenta sunt lipsite de fundament, prin punctele de vedere deja trimise. Daca aveti curiozitatea va pot transmite punctele de vedere ale instituţiilor. Hotărarea de Guvern prevede: desecretizarea celor doua rapoarte, dar si o anexă. Întrebarea care s-a pus şi care se pune: de ce la momentul la care am făcut public raportul nu i-am inclus si pe ceilalti vizitatori. Arhiva prevede si informatii din arhiva SIPA. Se constituie o comisie din cinci membri care au certificat ORNISS. Comisia are un termen de trei ani de zile in care arhiva SIPA sa fie desfiintata, acum se ce intampla cu rapoartele. Din continutl rapoartelor veti afla multe, veti interpreta multe. În arhivă vom gasi documente care tin de viata privată. Respectand dreptul la viata private acelea nu vor fi facute publice dar persoanele vizate pot solicita in scris comisiei, comsia vine si are acces la acea parte din dosar de viata privată. A doua categorie de informaţii sunt documentele funcţionarilor cu satut special care au lucrat sau lucrează în ANP. În termen de 5 zile de la intrarea in vigoare facem propuneri de constituire a comisiei. Pe parcurul celor 3 ani de zile veti afla acces la informaţii de interes public, vom respecta dreptul la viaţa privată. Doresc ca la trei ani de zile de la începerea activităţii comisiei, acolo să fie un spaţiu gol care să fie redat funcţionalităţii normale, unde să scrie eventual "Aici a fost arhiva SIPA".Vă mulţumesc", a spus ministrul.