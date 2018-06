Tudorel Toader: "Ce spune Iohannis nu face parte din Biblie"

Kovesi, revocată cu forța de Toader

Continuă războiul interpretărilor pe decizia CCR privind revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

În timp ce președintele Iohannis vede o posibilă diminuare a independenței procurorilor prin obligarea președintelui de către CCR de a da curs cererii venite de la Ministerul Justiției, de partea cealaltă ministrul Tudorel Toader, consideră că independența procurorilor rămâne neatinsă de decizia CCR.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat iritat când jurnaliștii i-au pus în vedere declarația președintelui privind efectele deciziei CCR: "Și dacă a spus Iohannis, ce? Ce spune dânsul nu face parte din Biblie", a declarat Toader.

"Nu spun că a greșit, a spus și dânsul ce i-au spus alții, consilierii de la Cotroceni. Vă reamintesc principiul din Constituție care spune că procurorii sunt sub autoritatea ministrului Justiției. Ministrul nu poate să-i întrebe pe procurori ce se află într-un dosar sau altul, dar are un rol în ceea ce înseamnă administrarea justiției. Dezbaterea publică e foarte bună, înțeleg și românii ce înseamnă independența procurorilor. Independența lor nu este afectată prin plasarea sub autoritatea ministrului", a explicat Tudorel Toader.

În prealabil, Toader i-a răspuns și pe Facebook președintelui Klaus Iohannis pe tema independenței procurorilor, în contextul deciziei CCR. Vezi mai jos: