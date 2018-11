Tudorel Toader, prima reacție după ce Lazăr a atacat procedura de revocare

Tudorel Toader

Tudorel Toader a oferit prima reacție după ce Augustin Lazăr a atacat în instanță procedura de revocare declanșată de ministrul Justiției.

Tudorel Toader a afirmat, din nou, că, dacă era ministru al Justiției în 2016, nu ar fi admis ca Augustin Lazăr să candideze pentru funcția de procuror general și a explicat motivul.

Totodată, Tudorel Toader a adăugat că va reveni cu precizări suplimentare în cursul zilei de astăzi.

"In Romania, accesul la justitie este garantat pentru orice persoana. Deci, cine este nemultumit are dreptul sa se adreseze unui judecator. Problema este sa nu abuzam de acest drept, desi multi abuzeaza.

Eu am plangerea aceea, am citit-o, iar astazi, cand programul imi va permite, voi face o declaratie cuprinzatoare privind legalitatea procedurii de numire in functia de procuror general.

Acum, va fac doar o afirmatie: uitati-va pe anuntul de declansare a procedurii de selectie a candidaturii pentru functia de procuror general. Acolo se prevad conditiile legale, le vedeti, le stiti.

Pe 16 martie 2016, cand s-a inchis termenul de inscriere, dosarul candidatului Lazar avea doua piese: declaratia de intentie si un CV. Nu exista nimic in plus. Comparati cererea si CV-ul cu cerinta din anuntul de declansare a procedurii. Care nu pica.

Va repet, daca eu eram ministru al Justitiei la acel moment, spuneam: cate dosare avem? Patru. Sunt complete? Nu, unul nu este. La revedere!

Nu ma apuc eu ca ministru sa completez dosarul unui candidat", a explicat Tudorel Toader.