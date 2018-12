Tudorel Toader, atac devastator la Augustin Lazăr

Tudorel Toader

Tudorel Toader a vorbit despre situația Procurorului General al României, Augustin Lazăr, căruia i-a cerut revocarea și pe care acum l-a acuzat, în mod direct, că trage de timp.

Tudorel Toader a spus, ironic, că Augustin Lazăr trage de timp, pentru a isi "incheia mandatul in deplina demnitate".

"Eu nu am evaluat persoana fizica, am evaluat procurorul general. E limpede pentru toata lumea. Tot limpede este si faptul ca, procedural, foloseste tertipurile si posibilitatile legii de a trage de timp, cu speranta finalizarii mandatului in 19 aprilie 2019.

Dovada, faptul ca s-a dus la Alba Iulia, acasa, unde locuieste persoana fizica, si nu s-a dus la instanta administrativa din Bucuresti, unde isi are sediul persoana juridica pe al carui conducator l-am evaluat.

Nu a evocat neconstitutionalitatea legii si procedurile de evaluare, ci legea 544 privind contenciosul administrativ, cu o mare dilema, daca poate sesiza instanta de control pe persoana fizica sau in numele persoanei juridice. Concluziile le trageti dumneavoastra.

Faptul ca la Alba Iulia a cerut sesizarea Curtii de Justitie a UE, daca un ministru poate sa ceara revocarea. In primul rand, raportul de evaluare nu este un act administrativ, pentru ca nu produce efecte juridice. Daca ar fi produs, il revocam de atunci.

Intre timp, dansul isi va activa probabil pensia si isi va incheia mandatul in deplina demnitate", a spus Tudorel Toader.

TOATĂ POVESTEA DUELULUI TUDOREL TOADER - AUGUSTIN LAZĂR

Tudorel Toader duce o luptă cu procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazăr, începând cu 25 august. Atunci, ministrul Justiției a anunţat, printr-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook, că declanşează "procedura legală pentru evaluarea activității manageriale desfășurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție".

Pe 24 octombrie, la două luni după acel anunț și cu o întârziere de o lună față de termenul autoimpus, Tudorel Toader a propus revocarea din funcție a lui Augustin Lazăr. Totul s-a produs în urma unui raport de evaluare de 63 de pagini, care conținea 20 de motive care au stat la baza declanșării procedurii de revocare a procurorului general al Romaniei.

Tot pe 24 octombrie, ministrul Justiției a făcut următoarea afirmație: "Nu înţeleg de ce apare o rezoluţie de clasare emisă de procurorul Lazăr referitoare la preşedintele României în funcţie".

Pe 26 octombrie, exclusiv pentru Realitatea TV, Augustin Lazăr a afirmat că nu a instrumentat niciun dosar al preşedintelui Klaus Iohannis, așa cum spusese Tudorel Toader.

Imediat după declarațiile lui Augustin Lazăr, Tudorel Toader a oferit o replică promptă pentru realitatea.net și a dezvăluit că urmează să prezinte dovada. "Eu v-am spus ceea ce avem la Ministerul Justiției, ceea ce vă vom arăta", a declarat Tudorel Toader pentru realitatea.net.

Ministrul Justiției a continuat imediat: "Sunt mai multe inadvertențe. Nu avea evaluarea, dar a prezentat o clasare referitoare la Iohannis. Să nu uităm faptul că forma de la Ministerul Justiției a plecat la președinte".

După ce a tot amânat publicarea documentelor privind ordonanța de clasare, Tudorel Toader a postat într-un final informațiile, însă fără dovezi concrete.

Mai mult, tot eşafodajul pe care şi-a construit ministrul Justiției argumentaţia legată de Augustin Lazăr a avut la bază greşeala unei grefiere. În dosarul de candidatură pentru şefia Parchetului General, au fost trimise, din greşeala, de o grefieră începatoare, 12 lucrari, în loc de 10.

Cele două, în plus, îl vizau pe Klaus Iohannis, dar una dintre ele ar fi semnată de CRISTIAN LAZĂR, nu de Augustin Lazăr, conform luju.ro.

Într-o replică oferită pe 31 octombrie, în exclusivitate pentru site-ul realitatea.net, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat că grefierele nu se ocupă de dosarele de candidatură.

Întrebat de www.realitatea.net, tot pe 31 octombrie, dacă există posibilitatea ca ordonanţa de clasare în cazul preşedintelui Klaus Iohannis să fie semnată nu de Augustin Lazăr, ci de Cristian Lazăr, iar la mijloc să fie o eroare de grefă, Tudorel Toader a replicat: "Nu cred. Grefa nu se ocupă de dosarele de candidatură!".

Pe 1 noiembrie, Augustin Lazăr a fost acuzat de copy-paste de Antena 3.

Procurorul General al României a oferit, imediat, prima replică pentru realitatea.net.

