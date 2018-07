Tudorel Toader anunţă că va publica luni răspunsul de la OECD: Se va vedea cine denaturează adevărul

Ministrul Justiţiei anunţă că va publica luni răspunsul primit de la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), referitor la afirmaţiile lui Drago Kos, care a fost citat criticând decizia CCR. Tudorel Toader a precizat că se va vedea în acest fel cine denaturează adevărul.

"Astazi voi publica raspunsul primit de la OECD! Se va vedea cine denatureaza adevarul !", a scris, luni, pe Facebook, Tudorel Toader.

Pe 13 iunie, ministrul Justiţiei anunţa că a purtat o corespondenţă cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) pentru „a afla adevărul”, iar răspunsurile arată că Drago Kos, care a criticat decizia CCR, nu este specialist anticorupţie, cum s-a vehiculat.

„M-am adresat în scris, prin urmare am întrebat dacă s-a exprimat în numele personal sau al OECD. Aţi văzut răspunsul: domnul Kos nu este, cum se spune în aşa zisul interviu şeful organizaţiei anticorupţie, este şeful la o direcţie de tranzacţii internaţionale. Nu prea are legătură anticorupţia cu tranzacţiile internaţionale. Domnul Kos nu a vorbit în numele Organizaţiei, iar pe bună dreptate, OECD nu poate să îşi exprime opinia cu privire la modul în care presa din România a preluat şi a reflectat un interviu dat - dacă a fost dat cu adevărat - în nume personal. A rulat câteva zile această informaţie prin care acest domn Kos a făcut referiri foarte critice la adresa Curţii Constituţionale şi la adresa mea, ca ministru al Justiţiei. Am vrut să cunosc adevărul: dacă este opinia OECD sau a unui domn care înţeleg că a jucat fotbal, a arbitrat şi acum dă lecţii de morală în ceea ce priveşte anticorupţia”, spunea atunci ministrul Tudorel Toader, la un post tv.

Sursa: mediafax.ro