Tudorel Toader, față în față cu Augustin Lazăr. Anunț incendiar al procurorului general

Tudorel Toader a fost față în față cu Augustin Lazăr, la Consiliul Superior al Magistraturii.

UPDATE // Tudorel Toader a vorbit la ieșirea de la sediul CSM. Întrebat dacă va cere sancționarea grefierei care a comis eroarea, ministrul Justiției a replicat: "Stiti ca o actiune o promoveaza cel care are interes, caruia ii sunt lezate drepturile. Grefiera aceea nu m-a lezat pe mine si nici Ministerul".

Apoi, Tudorel Toader a continuat: "Uitati-va ca eu, inca de ieri, cand am vazut chestiunea aceasta, am spus ca nu am fost si nu sunt in eroare cu privire la semnatarul ordonantei"

UPDATE // Augustin Lazăr a făcut astăzi o declarație interesantă, înainte de a intra în sediul CSM: "Consiliul Superior al Magistraturii a constatat ca erau intrunite toate conditiile legale. In rest, restul este politica, iar eu imi rezerv dreptul de a actiona conform procedurilor legale in vigoare".

Separat, exclusiv pentru realitatea.net, procurorul general al României a oferit detalii despre confuzia în care este posibil să se afle Tudorel Toader, care neagă acest lucru.

"A fost o eroare de copiere la grefa a unei ordonante emise de un procuror din Parchetul General, cu nume asemanator, Cristian A. Lazar. Ordonanta era trimisa pentru continuarea cercetarilor pentru alte persoane care nu erau de competenta Parchetului General.

Dupa copierea mai multor lucrari, continand cateva sute de pagini, le-au pus intr-un plic mare. Am plecat apoi cu plicul la Bucuresti.

La Ministerul Justitiei am extras si am predat functionarilor in cauza 10 lucrari, care au fost trimise la CSM, iar pe celelalte le-am lasat acolo, fara retineri, gandind ca vor fi tocate.

Nu mai retineam, dupa doi ani si jumatate, care au fost lucrarile. Abia dupa verificare, aseara, am vazut eroarea si mi-am explicat-o prin faptul coincidentei numelor.

Este evident ca lucrarea altor procurori nu poate fi utila pentru verificarea rationamentului juridic al candidatului. Lucrarea avea antetul Parchetului General, era foarte clar o eroare. Pentru aceasta nu a fost trimisa mai departe", a explicat Augustin Lazar, într-un mesaj pentru realitatea.net.

Intrebat de realitatea.net ce presupune faptul ca va actiona conform procedurilor legale, Augustin Lazar a raspuns: "Voi anunta in timp util".

Știrea inițială

După ce a tot amânat publicarea documentelor privind ordonanța de clasare a unui dosar în care ar fi fost vizat Klaus Iohannis, Tudorel Toader a postat într-un final informațiile promise, însă fără dovezi concrete.

Tudorel Toader susține că ordonanța a fost semnată de Augustin Lazăr, însă, în realitate, aceasta a fost emisă de un alt procuror, Cristian Lazăr.

Ministrul Justiției a fugit de jurnaliști în această dimineață, dar acum are loc întâlnirea de gradul 0. Tudorel Toader dă ochii cu procurorul general Augustin Lazăr în aceste momente.

DE LA CE A PLECAT TOTUL

Tot eşafodajul pe care şi-a construit Tudorel Toader argumentaţia legată de Augustin Lazăr ar avea la bază greşeala unei grefiere. În dosarul de candidatură pentru şefia Parchetului General, ar fi fost trimise, din greşeala, de o grefieră începatoare, 12 lucrari, în loc de 10.

Cele două, în plus, îl vizau pe Klaus Iohannis, dar una dintre ele ar fi semnată de CRISTIAN LAZĂR, nu de Augustin Lazăr, conform luju.ro. Lucrarea n-a fost trimisă către CSM, tocmai pentru că cei de la Ministerul Justiţiei ar fi depistat eroarea.

Într-o replică oferită, aseară, în exclusivitate pentru site-ul realitatea.net, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat că grefierele nu se ocupă de dosarele de candidatură.

Întrebat de www.realitatea.net dacă există posibilitatea ca ordonanţa de clasare în cazul preşedintelui Klaus Iohannis să fie semnată nu de Augustin Lazăr, ci de Cristian Lazăr, iar la mijloc să fie o eroare de grefă, Tudorel Toader a replicat: "Nu cred. Grefa nu se ocupă de dosarele de candidatură!".

