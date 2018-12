Tudorel Toader, anunț de ultima oră despre "condamnatele din Costa Rica"

Elena Udrea, veste de la Toader

Elena Udrea și Alina Bica, reținute în Costa Rica sunt la un pas de eliberare, după ce Instanța Supremă din România a decis să suspende executarea pedepselor celor două. Ministrul Justiției de la București a făcut o serie de precizări, într-un mesaj publicat vineri la prânz.

Tudorel Toader spune că Ministerul Justiției urmează să primească "documentatia completa" cu privire la hotărârile de suspendare a executării pedepselor pentru "condamnatele din Costa Rica".

"Simple precizari:

Astazi, la orele 11.45, la MJ au ajuns doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru condamnatele din Costa Rica.

Urmeaza ca MJ sa primeasca documentatia completa.

Urmeaza ca fiecare sa isi cunoasca si sa isi realizeze competentele legale, iar opinia publica sa fie corect informata!", a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook.

Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a reacționat, joi, la decizia instanței supreme de suspendare a deciziei de condamnare în cazul fostului ministru, precizând că "Moș Crăciun a venit mai devreme, iar Elena poate în sfârșit să-și petreacă sărbătorile în libertate, alături de fetița sa".

"In urma deciziei Curtii Constitutionale, instanta de judecata din dosarul Elenei, a dispus astazi eliberarea ei. Mos Craciun pentru noi a venit mai devreme, iar Elena poate in sfarsit sa isi petreaca sarbatorile in libertate, alaturi de fetita ei. Sarbatori Fericite tuturor", a scris, joi, Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, pe Facebook.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis, joi, suspendarea hotărârii Completului de 5 judecători de condamnare a Elenei Udrea în dosarul "Gala Bute". Totodată, judecătorii au suspendat decizia de condamnare și în cazul lui Tudor Breazu, condamnat la trei ani de închisoare cu executare în aceeași cauză, și l-au pus în libertate.

Decizia trebuie comunicată şi autorităților din Costa Rica, acolo unde este arestată Elena Udrea, iar autorităţile trebuie să precizeze şi dacă menţin cererea de extrădare în cazul ei. Judecătorii din Costa Rica au decis să prelungească arestul preventiv atât Elena Udrea, cât și pentru Alina Bica până când vor decide dacă le extrădează în România sau nu.