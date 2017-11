Tudorel Toader, acuzat de dezinformare. Număr DUBLU de deținuți eliberați prin "grațierea mascată"

De la punerea în aplicare a legii recursului compensatoriu au fost eliberați în plus peste 1.200 de deținuți, aproape dublu față de cât a anunțat ministrul Justiției Tudorel Toader, anunță Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Numărul celor eliberați în plus va depăși în primul an de aplicare cifra de 8.000, conform estimărilor sindicaliștilor din închisori.

Sindicaliștii din penitenciare îl acuză pe Tudorel Toader de dezinformare, dat fiind că sunt peste 1.200 de beneficiari ai recursului compensatoriu în prima luna de la punerea în aplicare a legii.

"După ce șeful penitenciarelor recunoastea că sunt extrem de multe erori la punerea în libertate pe baza Legii recursului compensatoriu, ministrul Justiției dezinformează Parlamentul afirmând că, în prima luna de aplicare, au fost puși în libertate în plus un număr de 650 de deținuți, avansând cifră de 25.093 deținuți rămăși în penitenciare. În realitate-conform site-ului ANP-în penitenciare sunt 24.464 deținuți", arată Sorin Dumitrașcu, președintele sindicatului.

În concluzie, conform statisticii oficiale a ANP, de la punerea în aplicare a legii recursului compensatoriu au fost eliberați în plus peste 1.200 de deținuți (aproape dublu față de cât a anunțat ministrul), urmând că numărul celor liberăți în plus să depășească în primul an de aplicare cifra de 8.000 conform estimărilor noastre.

"Ceea ce înseamnă practic, având în vedere că cea mai mare parte (70-80%) se întoarce în perioada susamintita, că vom avea un plus de cel puțin 5.000 de infracțiuni față de dinamică normală a criminalității. La fel de probabil vom avea beneficii zero în ceea ce privește modernizarea sistemului penitenciar, având în vedere că investițiile de anvergură în modernizarea penitenciarelor încă sunt la stadiul de anunț", mai spune Dumitrașcu.

Sindicaliștii îl acuză pe ministrul Justiției că încearcă să ascundă erorile și efectele negative ale unei măsuri de grațiere mascate care va acționa că un stimulent pentru criminalitate în următoarea perioadă: "Îl somam public să renunțe la aceste dezinformări ale opiniei publice care are dreptul să știe excact câți hoți, violatori, tâlhari și criminali au beneficiat de acest act de clemență".