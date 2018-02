Ce urmează după ce Toader a cerut revocarea. Cum poate fi demisă Kovesi de la șefia DNA

Ministrul Justiției Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Decizia finală o ia însă președintele Klaus Iohanis. Kovesi a declarat săptămâna trecută că nu are niciun motiv să îşi dea demisia, pentru că, susține ea, a respectat legea în tot ceea ce a făcut.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a făcut public, joi, raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Toader a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Totuși, o decizie privind debarcarea acesteia de la cârma instituției stă în pixul președintelui Klaus Iohannis.

Realitatea TV vă prezintă acum cele trei variante posibile în cazul Laurei Codruța Kovesi. Cum poate fi îndepărtată șefa DNA?

Varianta 1 - in acelasi mod in care a fost numita - Ministrul Justitiei propune revocarea - lucru care deja s-a întâmplat - solicitarea se discuta in sectia de procurori a CSM, care si avizeaza (avizul este consultativ) si decizia finala ii revine lui Klaus Iohannis. Seful statului nu este obligat sa isi motiveze decizia, oricare ar fi ea.

”Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător”, prevede articolul 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, la alineatul 4.

Articolul 51 stabileşte că revocarea din funcţia de conducere se dispune pentru următoarele motive: a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere; b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale; c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.

Varianta 2 - Inspectia Judiciara constata abateri disciplinare (Kovesi este deja la judecata sectiei de procurori a CSM pentru faptul ca inregistrarile au fost "scurse" in presa), sectia de procurori a CSM aproba raportul si constata ca s-a savarsit abatere disciplinara. Decizia poate fi atacata la Instanta Suprema. Daca ramane definitiv, dupa proces, ca Laura Kovesi a incalcat statutul magistratilor, chiar daca sanctiunea este sub forma avertismentului, ea isi pierde functia de conducere. Aceasta este, insa, o procedura de durata.

Varianta 3 - Demisia de onoare. Kovesi a declarat deja că nu are de ce să facă acest lucru.

În declarația susținută joi la Ministerul Jusiției, Toader a oferit 20 de argumente din raportul privind activitatea DNA, iar la final a apelat la un discurs emoțional.

”Nimeni nu e mai presus de lege, spune Constituţia. Lucrurile bune nu le justifică pe cele rele: trebuie să dezvoltăm ce e bun şi să eliminăm ce e rău.

M-aş adresa fiecărui român în parte: faceţi un exerciţiu cu ochii deschişi sau închişi. Nu contează numărul de cazuri, imaginaţi-vă că este unul arestat pe nedrept şi că stă arestat o zi, o noapte, un an, nu are cui să se plângă şi apoi este achitat şi se plătesc despăgubiri. Nu doresc nimănui să fie victima unei erori judiciare. Îşi schimbă radical abordarea şi înţelegerea.

Pentru aceste acte şi fapte, de netolerat într-un stat de drept, declanşez procedura de revocare din funcţie a procurorului şef DNA", a concluzionat Ministrul Justiţiei, precizând că îi lasă pe oameni să analizeze, apoi va face o conferinţă de presă şi va da explicaţii”, a spus Toader.