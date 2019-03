Tudor Chirilă i-a transmis un mesaj emoţionant judecătoarei care a protestat singură pe trepte

Tudor Chirilă

O judecătoare din Bucureşti a protestat, luni, singură pe treptele Palatului de Justiţie din Bucureşti, după ce colegii ei au abandonat manifestaţia, ca urmare a interzicerii acţiunii de către jandarmi.

Judecătoarea respectivă a explicat că ea îşi doreşte abrogarea întregului pachet de legi ale justiţiei.

Curajul acestei femei l-a impresionat pe Tudor Chirilă, care a făcut referire şi la Revoluţia din 1989.

"Judecătoarea care a iesit ieri singura pe treptele tribunalului, in ciuda intimidarii jandarmilor, merita respectul oricarui cetăţean care se gândeşte ca la un moment dat ar putea fi in aceeasi situatie. Mi-ar placea sa stiu ca mesajul asta a ajuns la ea, sa fie sigura ca nu a fost chiar singura pe scarile alea. Chiar daca Revoluţia din '89 a fost confiscată de o combinaţie de securişti, fosti comunisti si oportunisti, au fost acolo niste oameni care au stat in fata tancurilor si au crezut in dreptul lor de a nu mai accepta regimul Ceauşescu. Indiferent că au fost idealisti şi manipulaţi credinţa lor a fost onesta. Şi datorită lor am câştigat câteva drepturi. Printre ele si pe ăla de a protesta pe treptele unei instituţii", a postat Tudor Chirilă pe Facebook.