Tudor Chirilă, mesaj incredibil de tăios după ce Ilan Laufer l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism

Tudor Chirila

Ilan Laufer, omul propus de PSD la Ministerul Dezvoltării și refuzat de Klaus Iohannis, a lansat acuzații fără precedent la adresa președintelui României. El l-a acuzat de antisemitism, dar și de blocarea unor acțiuni ale guvernului.

Tudor Chirilă a fost incredibil de acid la adresa lui Laufer.

"Să te folosești de drama poporului tău ca să sensibilizezi și să manipulezi opinia publică, asta înseamnă să fii mizerabil. Să-i reproșezi unuia care te-a mai numit ministru că discriminează pe criterii etnice pentru că nu te-a mai numit încă o dată, asta înseamnă să fii mizerabil. Să ajungi să te poziționezi ca înflăcărat gardian al memoriei dramelor poporului tău când ești mai cunoscut pentru activitatea mondenă decât pentru activism, asta înseamnă să fii mizerabil. Să te folosești de familia ta și de drama ei ca să deturnezi complet sensul unui refuz, asta înseamnă să fii mizerabil. România trăiește probabil una dintre cele mai grave pauze de bun simț din istoria ei recentă. Până și ultimul român dintr-un ipotetic clasament al bunelor maniere și educației s-ar uita de sus la mizerabilii care au ajuns să ne conducă", a postat Tudor Chirilă pe Facebook.

Iată ce a spus Laufer:

"Sunt Ilan Laufer, din părinți români, născut la București, la maternitatea Polizu. Am studii superioare. Azi, în anul 2018, am fost respins de președintele României. Sunt îngrijorat de motivele care au stat în spatele acestei decizii, fără să motiveze această decizie, ceea ce e neconstitutțional. E un nou act de antisemitism, l-a demonstrat în ultimul an. A avut mai multe ieșiri împotriva evreiulor și a făcut declarații antisemite, a refuzat trimiterea unui ambasador în Israel și a sabotat ședința de guvern comună ce ar fi trebuit să aibă loc".