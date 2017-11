Tudor Chirilă cheamă românii la proteste: "Sunt hoți care urmăresc un singur lucru"

Tudor Chirilă, unul dintre cei mai implicați artiști în viața cetății, îi îndeamnă pe români să participe la protestele anunțate pentru duminică în toată țara și în diaspora.

Tudor Chirilă acuză alianța de guvernare PSD-ALDE că, după aproape un an de guvernare "în care nu au făcut nimic decât să obosească populația cu scandaluri, măsuri halucinante și încercări de hărțuire legislativă a populației, au revenit cu preocuparea lor numărul unu: îngenuncherea justiției".

Solistul de la Vama Veche crede că toată tevatura cu "revoluția fiscală" din ultimele săptămâni nu este altceva decât praf în ochii lumii "pentru ca ei să poată realiza obiectivul lor numărul unu: să scape de pușcărie și să creeze un CADRU LEGAL pentru FURAT".

"Și ne-am întors de unde am plecat. După aproape un an de guvernare în care nu au făcut nimic decât să obosească populația cu scandaluri, măsuri halucinante și încercări de hărțuire legislativă a populației, au revenit cu preocuparea lor numărul unu: îngenuncherea justiției. Și cred că toată tevatura cu "revoluția fiscală" din ultimele săptămâni nu este altceva decât praf în ochii lumii pentru ca ei să poată realiza obiectivul lor numărul unu: să scape de pușcărie și să creeze un CADRU LEGAL pentru FURAT. Se pare că cea mai eficientă armă care ne-a rămas este ieșitul în stradă. Este singurul moment care (mai) pare să le atragă atenția că existăm și nu suntem de acord cu ei. În ce mă privește, duminică am să ies și eu (din nou) în stradă împotriva anunțatelor modificări legislative care vizează funcționarea justiției. (probabil la Iasi unde vom fi cu VAMA). Împotriva hoților, mai pe scurt.

PS. Poate acum înțeleg și sindicatele care s-au perindat prin Piața Victoriei anul ăsta, poate că înțeleg și pensionarii sau viitorii pensionari cărora li se ia, nicidecum li se dă, că a ieși în stradă pentu o justiție independentă înseamnă de fapt că ieși împotriva unor hoți care nu sunt preocupați nici de creșteri salariale, nici de pensii, nici de măsuri sociale, educație sau sănātate, ci de un singurul lucru: Avere. Averea lor. Țara lor. Mușchii lor", a scris Tudor Chirilă pe Facebook.