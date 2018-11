Tudor Chirilă, veşti proaste despre rechinii imobiliari

Tudor Chirilă

Tudor Chirilă, artist şi jurat la show-ul "Vocea Romaniei", de la Pro TV, a atacat virulent intenţia rechinilor imobiliari de a face orice doresc ei cu monumentele istorice.

Infracțiunea de executare a lucrărilor fără autorizație de construire sau fără autorizație de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acestora, după caz, la anumite imobile indicate expres de lege ar urma să fie dezincriminată, potrivit unui proiect de lege, aflat în prezent în dezbatere la Camera Deputaților.

"E simplu, rechinii imobiliari lucreaza mana in mana cu politicienii. Sau, de multe ori, ei sunt chiar politicienii. Si ce si-au zis: degeaba punem noi mana pe cladiri de patrimoniu, pe cladiri monument daca nu le putem modifica (a se citi ciunti) cum vrem noi. Pai sa nu le tragem noi niste termopane de prost gust sau sa nu le mai adaugam niste mansarde generoase? Nu merge. Si atunci dam o lege care sa ne lase sa facem ce vrem cu ele.

Astia sunt aceiasi deputati care se bat in piept cu patriotismul de fatada, ca ei apara traditiile romanesti. Si daca nici cladirile de patrimoniu pe care vor sa le mutileze la adapostul legii nu sunt o legatura concreta cu trecutul noatru...Ce blestem pentru o natie sa se dizolve in acidul inculturii, lacomiei, incompetentei si hotiei. Ce blestem pentru o natie sa asiste cum parlamentarii ei se adapostesc in cea mai urata si megalomanica constructie din lume, visul nerealizat al unui dictator care voia sa se mute in ceea ce ar fi fost Casa Poporului, iar acum a devenit "Casa demolarii poporului" printr-un atac fara precedent la tot ce i ar putea impiedica sa fure nestingheriti", a postat Tudor Chirilă pe Facebook.