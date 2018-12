Tudor Chirilă a luat foc! "Hoții s-au întors"

Tudor Chirilă se implică comentează frecvent reacțiile și deciziile politicienilor.

Artistul a recționat pe Facebook după CEx-ul PSD care a avul loc luni, CEx în urma căruia se pare că liderii PSD pregătesc un nou "OUG 13".

"Hotii s-au intors de unde au plecat in ianuarie 2017. La ordonanta de urgenta - cel mai iubit instrument de infractori. Si-au dat seama ca nu merge cu legiferarea in parlament asa repede cum isi doresc deci s-au intors la ordonanta. Nu de alta, dar e urgent sa scape de puscarie, chiar daca nu e urgent pentru poporul roman. Tupeul astora ar trebui sa ne aduca aminte de felul in care a fost sfidat poporul asta in comunism de catre oligarhia de partid si de stat care ulterior a si preluat puterea. Viorica Dancila ar trebui sa stie ca niciun infractor nu merita sa risti atata pentru el. Sper ca lumea sa raspunda la aceasta ordonanta asa cum a raspuns si la OUG 13", a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook cu puțin timp în urmă.