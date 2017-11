Trump: Vladimir Putin mi-a spus că "nu s-a amestecat" în alegerile americane

Președintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că omologul său rus Vladimir Putin i-a spus că "nu s-a amestecat" în alegerile prezidențiale americane, în cursul unui schimb de cuvinte între cei doi șefi de stat la Da Nang, în Vietnam, unde au participat la summitul APEC (Forumul de cooperare economică Asia-Pacific), relatează AFP.

"El mi-a spus că nu s-a amestecat deloc în alegerile noastre", a indicat președintele american jurnaliștilor la bordul Air Force One în cursul zborului de la Da Nang la Hanoi.



"De fiecare dată când mă vede, el îmi spune:'Nu am făcut asta' și eu îl cred într-adevăr când mi-o spune", a adăugat președintele american.



"Cred că el se simte foarte insultat din această cauză, ceea ce nu este un lucru bun pentru țara noastră pentru că — încă o dată — ne-ar ajuta mult să avem o relație cu Rusia pentru Coreea de Nord, cea mai mare problemă a noastră în acest moment", a precizat el.



Interacțiunile între președintele american și omologul său rus au constituit obiectul unor intense speculații în timpul celor două zile în orașul de coastă Da Nang, în centrul Vietnamului, unde ei participau la Forumul de cooperare economică Asia-Pacific (APEC), relatează AGERPRES.



În timpul campaniei, l-a elogiat mult timp pe Vladimir Putin, dar suspiciunile de complicitate între anturajul său și Kremlin, precum și o serie de divergențe între cele două țări au întunecat considerabil imaginea acestor relații.



Procurorul special Robert Mueller și-a accelerat ancheta asupra ingerințelor rusești în campania prezidențială americană prin inculparea la sfârșitul lunii octombrie a trei foști consilieri ai lui Trump.



Președintele rus Vladimir Putin a calificat, sâmbătă, drept "absurdități" acuzațiile de ingerință rusească în alegerile prezidențiale în SUA. "Tot ce este legat de dosarul rusesc în SUA este dovada luptei politice interne în această țară. Acestea sunt absurdități", a declarat Putin, în timpul unei conferințe de presă la Da Nang, în Vietnam, la încheierea forumului Asia-Pacific.