Trump se laudă cu un ”buton nuclear puternic”, dar nu are de fapt așa ceva

Donald Trump s-a lăudat că are "un buton nuclear" mai mare decât al lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, dar, de fapt, preşedintele Statelor Unite nu are niciun buton fizic pentru atac atomic, explică agenţia Associated Press, citată de Mediafax.

Kim Jong-Un s-a lăudat că are pe birou un "buton nuclear", avertizând că "întregul teritoriu al SUA este în raza de acţiune a rachetelor atomice nord-coreene".

În replică, Donald Trump a transmis prin Twitter: "Să îl informeze cineva din cadrul regimului său sărac şi înfometat pe liderul nord-coreean că am şi eu buton nuclear, care este mult mai mare şi mai puternic decât al lui şi că butonul meu chiar funcţionează!"

"Dar, în pofida amplificării tensiunilor, Donald Trump de fapt nu are buton nuclear", explică agenţia Associated Press.

"Procedura lansării unui atac nuclear este secretă şi complexă, implicând folosirea unei valize nucleare care este purtată prin rotaţie de ofiţeri militari de rang înalt oriunde se deplasează preşedintele; dispozitivul este echipat cu sisteme de telecomunicaţii şi are un manual care conţine planuri de război. Dacă preşedintele vrea să lanseze un atac atomic, va trebui să se identifice în comunicaţiile cu oficiali de la Pentagon folosind o serie de coduri unice. Aceste coduri sunt incluse într-un card pe care preşedintele îl are permanent asupra sa. În acest mod, preşedintele SUA transmite ordinul de lansare a unui atac nuclear Pentagonului şi Comandamentului militar strategic", subliniază agenţia Associated Press.